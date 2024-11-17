搶推運動觀光！新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂嗨翻

▲新北寶可夢路跑活動吸引2.5萬人參與。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北大都會公園憑藉其廣闊的腹地及完善的休閒遊憩設施，不僅是民眾休閒散步的好去處，更常年吸引眾多民間團體選擇在此舉辦大型活動。今（17日）由全統運動用品股份有限公司主辦的寶可夢路跑活動，便在此盛大展開，成功吸引2.5萬名跑者熱情參與。

▲新北市觀旅局長楊宗珉（左）上台鳴槍。

新北市觀旅局表示，此次活動以3.5公里的親民路線，特別適合全家同樂，讓大小朋友都能輕鬆參與，現場除了備受歡迎的皮卡丘、潤水鴨、呆火鱷、新葉喵等寶可夢見面會，還有知識問答、打卡區、氣球裝置等豐富活動，讓跑者在運動之餘，也能享受精彩的互動體驗。

觀旅局長楊宗珉指出，「新北觀光三環六線」完整串連新北市觀光資源，其中包含海岸環、山林生態環及都會環等三大觀光圈。新北大都會公園不僅是市民運動休閒的首選勝地，更是都會環中幸福水岸線的重要據點。園區內完善的休憩設施與優美的自然景觀，使其成為親子共遊、休閒娛樂的絕佳選擇。

▲活動現場還有寶可夢裝置可供民眾打卡拍照。

▲新北大都會公園擁有廣闊場地，園內不止有熊猴森樂園，也是個親子休閒好去處。