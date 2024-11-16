新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

▲安坑輕軌獲交通界奧斯卡獎美名「金路獎」肯定。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

安坑輕軌於2023年2月正式通車營運，旅運量逐漸提升外，工程品質更屢屢受到肯定，繼榮獲行政院工程會第23屆公共工程金質獎外，更獲得有交通界奧斯卡獎美名的「金路獎」肯定，新北捷運局持續精進推動新北捷運路網，致力打造基北北桃捷運共榮生活圈。

新北市捷運局長李政安表示，安坑輕軌完工通車後，安坑地區居民前往雙北市區通勤時間縮短20分鐘，具有顯著效益。這次「安坑輕軌運輸系統計畫機電系統統包工程」獲得交通部2024年度「金路獎傑出工程類」殊榮，代表新北捷運局推動軌道工程備受肯定，也是本局自辦捷運工程以來首度獲得金路獎，鼓舞團隊更有信心、持續努力推動捷運路網。

▲安坑輕軌獲金路獎傑出工程類殊榮。

李政安進一步說明，安坑輕軌機電系統工程整合不同專業領域的龐大系統，包含車輛、土建、軌道、供電、號誌、通訊、自動收費、廠站水電環控、機廠/維修設施等，妥善處理界面整合、協調與管理作業，順利在2023年通車。安坑輕軌更致力於國產化，將列車整體國產比例從淡海輕軌22%，更進一步提升到42%，厚植國內廠商自主研發與自製生產的技術能力。

李政安指出，新北捷運工程六線齊發持續推進，在安坑輕軌完工通車之後，捷運三鶯線如火如荼施工中，2024年9月底列車如期上主線進行測試，朝向2025年完工的目標穩步邁進；捷運汐止東湖線也將在年底簽約、2025年開工。

▲新北捷運總工程司曾國嵐代表領獎。