新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

▲活動當日將販售當季肥美萬里蟹。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

好吃的萬里蟹抵家啦！淡水區漁會將於11月17 日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2024螃蟹肥了」特賣會，當日除了肥美萬里蟹及時令鮮魚供民眾購買外，還可以參加造型夜燈彩繪及淨灘等活動，新北市漁業處邀請民眾到好吃又好玩的淡水，度過愉快的週末。

萬里蟹是新北市正「著時」的美味海鮮，每年秋冬季節，位於北海岸的淡二、富基、野柳及龜吼漁港都是萬里蟹的盛產地，每艘捕蟹船皆是滿載而歸，帶回蟹肉飽滿的萬里蟹讓饕客大快朵頤。為方便民眾購買「萬里蟹」及新鮮漁產品，淡水區漁會於11月17日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2024螃蟹肥了」特賣會活動，當日將以實惠的價格販售萬里蟹及在地新鮮漁獲，此外，還有以新鮮的劍蝦、吻仔魚、白帶魚等當季漁獲入菜的海鮮料理（共計限量200份），供現場民眾免費享用，感受北海岸的自然美味。

▲「2024螃蟹肥了」精彩活動將於11月17日展開。

除了有北海岸肥美海鮮，淡水區漁會亦規劃許多適合親子一同參與的免費活動。最受歡迎的「海洋創意DIY」，透過家長與小朋友共同發揮想像力和創造力，手工繪製獨一無二的造型夜燈（15：30開放報名，限額15名），此外，還有「石滬淨灘」（14：30開放報名，限額40名），透過實際行動共同清理海岸線垃圾，保護海洋生物的生存環境，為海洋永續發展出一份力。報名參加淨灘活動的民眾，還可獲得熟蟹免排隊優先購買券，憑此券即可於活動現場，優先選購最新鮮的萬里蟹熟蟹，免去排隊的煩惱，輕鬆品嚐鮮甜海味。

新北市漁業處表示，市府致力於推動在地海蟹品牌「萬里蟹」，推廣在地特色漁產，輔導淡水區漁會辦理「2024螃蟹肥了」特賣會，不僅提供豐富的美食和創意活動，也能共同參與保護海洋的實際行動，體會到永續發展的重要性。誠摯邀請民眾週日到淡水魚市一同參與活動，享受新鮮在地漁產品及落日美景，並以行動守護海洋，共度愉快週末！

▲「海洋創意DIY」開放現場報名，手工繪製造型夜燈。