　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

▲新北環保局表揚水環境巡守隊。（圖／新北市環保局提供）

▲2024年四星級水環境巡守隊合影。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府環保局於15日下午舉行「2024年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，由環保局副局長朱益君頒獎，表揚積極參與水環境保護的志工與巡守隊，感謝他們對新北市水域的辛勤守護。此外，環保局還頒發年度志工服務獎、最佳楷模獎、環境教育推手獎等29項個人獎項，表彰在水環境保護方面表現傑出的志工。

環保局表示，今年共有2支巡守隊獲得最高5星級認證，分別為新店崇光社大水環境巡守隊和鸚哥水環境巡守隊；7支巡守隊則獲得4星級認證，包括新莊、淡水公司田溪、鹿角溪濕地、五股濕地、樹林區中山里、淡水樹梅坑溪、瓦磘溝等；林口區大南灣水環境巡守隊獲得3星級認證。

朱益君表示，新北市政府長期透過跨局處合作，整合各方資源，推動河川流域治理，並實施污水接管、水利工程、污染取締等策略，逐步改善水環境，讓河川溪流重獲生命。尤其在巡守隊的參與下，巡守志工的力量成為保護水環境的重要支柱。截至目前，新北市已有29支水環境巡守隊，864位志工夥伴，他們日常巡守的河川水岸總長達174公里，並且河川的巡檢覆蓋率已達近50%。

▲新北環保局表揚水環境巡守隊。（圖／新北市環保局提供）

朱益君說，今年新北巡守隊已經舉辦了超過百場的教育訓練、清理溪流（灘）活動及水質監測等，值得一提的是，來自新店崇光社大、瓦磘溝、鸚哥、淡水公司田溪及新莊等5支巡守隊，更積極參與淡水河川廢棄物調查行動。他們透過徒步巡守，詳細調查了各自負責區域內的河川廢棄物分佈，並回報了第一手資料，為後續的統計與對策提供了有力支持。

此外，位於435藝文特區的濕地故事館，今年下半年也特別舉辦了以「即拾·巡樂」為主題的巡守隊特展。此次展覽由新店崇光社大水環境巡守隊主辦，重點展示了新店溪的水資源保護、河川保育以及當地獨特的文化資產，還邀請了本市的瓦磘溝水環境巡守隊、濕地水漾水環境巡守隊、淡水公司田溪水環境巡守隊等，以及來自台北市的環保星勢力水環境巡守隊共同參展，充分展示了巡守夥伴在淡水河流域水環境保護方面的豐碩成果。

在表現突出的巡守隊中，獲得5星級認證的「新店崇光社大水環境巡守隊」，不僅在水環境巡守方面表現卓越，還積極開展水文化與歷史教育活動。該隊巡守範圍從新店區延伸至上游的烏來、景美溪的深坑及石碇等地，並與當地機關和學校合作，提升民眾的水環境保護意識。

▲新北環保局表揚水環境巡守隊。（圖／新北市環保局提供）

另一支獲得5星級認證的隊伍「鸚哥隊」，以守護鶯歌溪為使命，並與三鶯水資源回收中心合作，發展綠地景觀公園與污水處理設施地下化的環境教育課程，藉此推動市民對水資源再利用及水環境保護的認識。

此外，「鹿角溪濕地小小水環境巡守隊」也在今年6月赴斯里蘭卡，參加了國際濕地網絡（WLI）亞太區的跨區年會，隊員們在會議中用英語進行簡報，與多國代表交流濕地保護經驗，展現了強大的青年活力。該隊伍將於11月赴菲律賓參加第十屆亞洲濕地研討會，繼續推動國際濕地保護合作。

新北市環保局表示，水環境巡守隊除了進行河川與海灘巡檢、淨溪(灘)活動與水質檢測外，還積極推動水環境教育。環保局呼籲各界團體與市民朋友們共同加入水環境巡守隊的行列，為守護優質的水岸環境而努力。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台日大戰　江國豪連飆2K化解一三壘危機！
議員自辦2026高雄市長民調！他獲4成支持　網讚：會跳16蹲
台灣主場氣勢震驚日媒！　日本應援團被擠到角落仍奮戰吶喊
日本源田壯亮開轟擴大領先　日媒：台北大巨蛋瞬間凍結
12強短裙正妹球僮登日媒！　日本網友：日本該學習
「台灣尚勇！」台式應援嗨翻全場　登上日本熱搜：會讓人上癮
快訊／彰化凶殺案！女濺血慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

新北中港大排清圳！公私協力共護水環　共創水岸新風貌

吳克群捐唱酬助台東！　饒慶鈴及弱勢團體PO文感謝

全球15家醫院推動無菸環境　大林慈濟環境國際金獎獲肯定

番路鄉農會前進新加坡挑戰國際市場　柿子冰淇淋及柿餅開紅盤

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

新北中港大排清圳！公私協力共護水環　共創水岸新風貌

吳克群捐唱酬助台東！　饒慶鈴及弱勢團體PO文感謝

全球15家醫院推動無菸環境　大林慈濟環境國際金獎獲肯定

番路鄉農會前進新加坡挑戰國際市場　柿子冰淇淋及柿餅開紅盤

暖！旅日投手宋家豪送珍奶、小籠包給日本隊　日網讚爆：太有心了

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

18歲弟得糖尿病！3指數全爆表　醫列「4大無痛症狀」小心了

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

「2025卑南族聯合年聚」記者會　饒慶鈴歡迎大家明年2月1日利嘉部落相聚

新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

超愛說「我都是為你好！」　心理師3招教你學會拒絕情勒魔人

新北捷運安坑輕軌　榮獲「金路獎」傑出工程類肯定

台灣國際茶博會　台東紅烏龍形象館華麗亮相！

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

已婚有小孩優先！金門青年自建住宅今選地抽籤

產學訓合辦全國工業類科實作競賽覓良才

即／楠梓透天厝竄火煙！消防救出父子

魔幻天使降臨新北耶誕城　開城之夜璀璨點亮全夜空

陳亭妃會勘蕎麥、黑豆颱風災損

不受天兔影響　南州溪洲迎王11/16如期舉行

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

嘉藥深化國防教育激發學子投身保家衛國

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

更多熱門

相關新聞

新北捷運安坑輕軌　榮獲金路獎肯定

新北捷運安坑輕軌　榮獲金路獎肯定

安坑輕軌於2023年2月正式通車營運，旅運量逐漸提升外，工程品質更屢屢受到肯定，繼榮獲行政院工程會第23屆公共工程金質獎外，更獲得有交通界奧斯卡獎美名的「金路獎」肯定，新北捷運局持續精進推動新北捷運路網，致力打造基北北桃捷運共榮生活圈。

新北中港大排清圳　公私協力共護水環

新北中港大排清圳　公私協力共護水環

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

創造幸福城市　雲林優良志工受獎

創造幸福城市　雲林優良志工受獎

守護174公里水岸　新北市表揚水環境巡守隊

守護174公里水岸　新北市表揚水環境巡守隊

關鍵字：

新北環保志工

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

58歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面