新北環保局表揚水環境巡守隊　感謝864位志工守護河川溪流

▲2024年四星級水環境巡守隊合影。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府環保局於15日下午舉行「2024年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，由環保局副局長朱益君頒獎，表揚積極參與水環境保護的志工與巡守隊，感謝他們對新北市水域的辛勤守護。此外，環保局還頒發年度志工服務獎、最佳楷模獎、環境教育推手獎等29項個人獎項，表彰在水環境保護方面表現傑出的志工。

環保局表示，今年共有2支巡守隊獲得最高5星級認證，分別為新店崇光社大水環境巡守隊和鸚哥水環境巡守隊；7支巡守隊則獲得4星級認證，包括新莊、淡水公司田溪、鹿角溪濕地、五股濕地、樹林區中山里、淡水樹梅坑溪、瓦磘溝等；林口區大南灣水環境巡守隊獲得3星級認證。

朱益君表示，新北市政府長期透過跨局處合作，整合各方資源，推動河川流域治理，並實施污水接管、水利工程、污染取締等策略，逐步改善水環境，讓河川溪流重獲生命。尤其在巡守隊的參與下，巡守志工的力量成為保護水環境的重要支柱。截至目前，新北市已有29支水環境巡守隊，864位志工夥伴，他們日常巡守的河川水岸總長達174公里，並且河川的巡檢覆蓋率已達近50%。

朱益君說，今年新北巡守隊已經舉辦了超過百場的教育訓練、清理溪流（灘）活動及水質監測等，值得一提的是，來自新店崇光社大、瓦磘溝、鸚哥、淡水公司田溪及新莊等5支巡守隊，更積極參與淡水河川廢棄物調查行動。他們透過徒步巡守，詳細調查了各自負責區域內的河川廢棄物分佈，並回報了第一手資料，為後續的統計與對策提供了有力支持。

此外，位於435藝文特區的濕地故事館，今年下半年也特別舉辦了以「即拾·巡樂」為主題的巡守隊特展。此次展覽由新店崇光社大水環境巡守隊主辦，重點展示了新店溪的水資源保護、河川保育以及當地獨特的文化資產，還邀請了本市的瓦磘溝水環境巡守隊、濕地水漾水環境巡守隊、淡水公司田溪水環境巡守隊等，以及來自台北市的環保星勢力水環境巡守隊共同參展，充分展示了巡守夥伴在淡水河流域水環境保護方面的豐碩成果。

在表現突出的巡守隊中，獲得5星級認證的「新店崇光社大水環境巡守隊」，不僅在水環境巡守方面表現卓越，還積極開展水文化與歷史教育活動。該隊巡守範圍從新店區延伸至上游的烏來、景美溪的深坑及石碇等地，並與當地機關和學校合作，提升民眾的水環境保護意識。

另一支獲得5星級認證的隊伍「鸚哥隊」，以守護鶯歌溪為使命，並與三鶯水資源回收中心合作，發展綠地景觀公園與污水處理設施地下化的環境教育課程，藉此推動市民對水資源再利用及水環境保護的認識。

此外，「鹿角溪濕地小小水環境巡守隊」也在今年6月赴斯里蘭卡，參加了國際濕地網絡（WLI）亞太區的跨區年會，隊員們在會議中用英語進行簡報，與多國代表交流濕地保護經驗，展現了強大的青年活力。該隊伍將於11月赴菲律賓參加第十屆亞洲濕地研討會，繼續推動國際濕地保護合作。

新北市環保局表示，水環境巡守隊除了進行河川與海灘巡檢、淨溪(灘)活動與水質檢測外，還積極推動水環境教育。環保局呼籲各界團體與市民朋友們共同加入水環境巡守隊的行列，為守護優質的水岸環境而努力。