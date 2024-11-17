台灣球迷「賽後1舉動」震撼日本記者！　感動讚：這才是體育精神

▲12強賽中華隊雖以1：3惜敗日本，但現場台灣球迷仍讓日本記者大為感動。（圖／記者林敬旻攝）

記者王佩翊／編譯

世界12強賽日本隊16日以3比1擊敗中華隊，取得比賽三連勝。該場比賽吸引滿場近4萬名觀眾，雖然中華隊惜敗，但全場熱情的加油氛圍和台灣特有的啦啦隊文化也讓日媒讚嘆不已，更直呼為比賽增添了不少色彩。

根據日媒THE ANSWER報導，中華隊雖然未能取勝，但在比賽結束後，現場觀眾展現的舉動仍然讓人印象深刻。當時就在大巨蛋內負責比賽轉播的日本記者里崎智也表示，「比賽結束的瞬間，台灣的球迷全場起立鼓掌，給予雙方球隊掌聲。」

他說，這一幕很讓人感動，更認為是對一場精彩比賽和日本隊的尊敬，展現了台灣觀眾的體育精神。

日本隊目前以3勝0敗的成績在世界12強賽B組領先，接下來將於17日對陣1勝2敗的古巴隊。而中華隊則以2勝1敗的戰績迎戰同樣1勝2敗的澳洲隊，雙方都在努力爭取晉級的關鍵勝利。

12強開幕戰台韓大戰總共吸引3萬4528名觀眾，已經寫下紀錄，「台日大戰」再創國內國際賽新高，入場人數達3萬4882人。事實上大巨蛋滿場可達4萬人以上，不過此次12強賽售票3.3萬張，排除視線不良區與漏水區，以及部分未販售的貴賓席。