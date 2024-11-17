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目睹母「肉身擋刀」護姊遭砍濺血　9歲兒哭喊：要媽媽

記者唐詠絮／彰化報導

人倫悲劇！二林鎮50歲蔡女長期遭到第三任61歲李姓前夫酒後暴力相向，已申請家暴令，昨(16日)上午李男疑因金錢問題、加上酒後情緒失控又與家人發生爭吵，持刀欲揮砍蔡女與前任生的女兒，未料當晚蔡女為了護女，肉身擋刀遭砍死，9歲兒子親眼目睹，整夜驚惶未定，哭喊「要媽媽」，「爸爸常常打人、要跟媽媽要錢，希望爸爸被判死刑。」

▲▼彰化二林凶殺案，婦護女遭前夫砍死，殯葬業者曝遺體慘狀。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化二林凶殺案，9歲兒子與26歲女兒到殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

據鄰居指出，因為李男昨天一直討錢要65萬，蔡女已經幫他還100多萬賭債，身上沒錢，李男傍晚再度酒後吵著要錢，握拳打人，女兒拿手機出來說要報警。

▲▼(碼)彰化二林殺妻案，李嫌揮舞鐮刀。（圖／家屬提供）

▲彰化二林凶殺案，61歲李男持鐮刀揮砍。（圖／民眾提供）

李男氣得大喊「你們一定要這樣嗎」，前往廚房拿一支長達1尺2的西瓜刀，直接先架在前妻蔡女脖子砍下一刀，蔡女當場濺血，此時蔡女忍著痛，要女兒趕快帶小兒子逃離，2人到大馬路上大喊「媽媽被砍了，趕快幫忙叫救護車」。

據悉蔡女有3段婚姻，現在住的房子是蔡女跟弟弟買的，在家照顧中風臥床的老媽媽，但李男卻一直向她要錢，將第一任31歲大女兒趕走、第二任26歲女兒雖然結婚了，但跟女婿經常回家幫忙餵藥賣菜，李男也不准他們回家探視，由於李男酒後經常對蔡女動手動腳，蔡女也因此申請保護令。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲蔡女倒臥血泊中送醫不治。（圖／民眾提供）

9歲兒子昨天全程親眼目睹媽媽遭到砍殺，屋內1樓地板樓梯間全是乾掉的血跡，兒子嚇得一直哭鬧吵著要媽媽，社工陪同在場關懷撫慰。今天到殯儀館時，兒子仍驚惶未定的說，爸爸常常打人、要跟媽媽要錢，希望爸爸被判死刑，讓人看得相當心疼。

▲彰化二林民宅發生兇殺案。（圖／民眾提供）

▲李男遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

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