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目睹爸爸砍死媽媽！9歲兒盼父被判死　顫抖吐：這樣就對我們無害

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣二林鎮昨（16日）傍晚發生兇殺命案，61歲李姓男子亂刀砍死50歲蔡姓前妻，據了解，李男昨晚酒後跑到前妻家要錢，因而與蔡女二女兒發生衝突，蔡女為了保護女兒以肉身擋刀，結果身重多刀送醫不治。死者蔡女與李男所生的9歲小兒子親眼目睹爸爸砍死媽媽，希望爸爸被判死刑「因為這樣就對我們無害了」，令人鼻酸。

▲▼彰化二林9歲小兒子目睹爸爸亂刀砍死媽媽 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲9歲小兒子目睹爸爸亂刀砍死媽媽 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，死者蔡女生前有過3段婚姻，她與李男是第3婚，2人生下9歲兒子，而昨晚與李男起衝突的二女兒則是蔡與第二任丈夫所生，另外，蔡女與第一任丈夫有一名年約31歲的女兒，但大女兒也被李男趕出家門，目前已婚居住在北部，大女兒接獲噩耗後，明天將趕到殯儀館處理母親後事。

▲▼(碼)彰化二林殺妻案，李嫌揮舞鐮刀。（圖／家屬提供）

▲彰化二林殺妻案，李嫌揮舞鐮刀朝前妻蔡女脖子猛砍。（圖／家屬提供）

年僅9歲的兒子目睹媽媽被砍，他說當時爸爸要跟媽媽拿65萬元，但因為媽媽沒有錢，爸爸生氣後就到客廳拿刀要砍姊姊，媽媽為了保護姊姊用肉身擋刀，並要他跟姊姊趕快跑，接著就看到爸爸拿刀往媽媽脖子猛砍，他顫抖地說：「我要出去的時候我丟了一把刀，丟爸爸那個方向，然後丟完我就跑出去了。」

兒子表示，爸爸常常喝完酒就生氣，以前就曾對媽媽家暴，他就曾看過爸爸拿椅子砸向媽媽，過去也曾打過他，這次雙方起爭執也是因為爸爸酒後到媽媽家中要錢，「爸爸要65萬出去，他才可以離開家裡，但媽媽就沒錢，媽媽已經幫他還100多萬的賭債，因為買房的時候不夠錢，60幾萬是他付的」，如今親眼目睹媽媽被砍死，他悲痛表示，「我比較想讓爸爸判死刑，因為這樣就對我們無害了。」

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