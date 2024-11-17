彰化惡男殺前妻！爭吵畫面曝…「恐怖轉身」嗆女兒：跟你什麼關係

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化二林鎮16日傍晚傳出凶殺命案，61歲的李嫌酒後情緒失控，因金錢問題而與26歲的女兒發生衝突，並抄出西瓜刀揮砍；同住的蔡姓前妻見狀後立即衝上前阻止，並以肉身護女，當場遭李男亂刀砍死。女兒今(17日)曝光案發前爭吵畫面，當時李男指著蔡女幹譙「房子你的我的？」「O你娘O掰，不給我面子是不是？」隨後即爆走揮刀。

▲彰化二林凶殺，案發前一刻李男與前妻蔡女、及蔡女女兒發生激烈口角。（圖／家屬提供）

女兒拍下案發前畫面，李男藉著酒意與蔡女發生口角衝突，李男先嗆聲「房子你的還我的？O你娘O掰，房子都你親家的，你們都親戚，不給我面子是不是？」「離婚大家都知道，沒關係啊！」蔡女當時還要求李退後，「你可以閃我啊，為什麼要針對我，拜託請退後好嗎？」隨後即以要幫年邁母親換尿布為由要求李男離開。

未料這時李男突然轉身，對著蔡女女兒開始飆罵，「阿是跟你有什麼關係？」女兒也回嗆「我跟我媽回來不行嗎？」雙方開始互嗆，李男還要求「你打我一下啊、你打我一下」；女兒也質問「我為什麼要打你，你不要喝酒就在那邊瘋形(台語：指發酒瘋)」，蔡女也在一旁勸，「你尚好卡乖勒(你最好乖一點)！」豈料下秒蔡男即情緒失控，抽出西瓜刀揮砍，釀成慘劇。

蔡女女婿透露，由於岳母要照顧年邁中風的老母親，因此家中有裝設監視器，但案發後他們回現場勘查，卻發現監視器已經被關掉，合理懷疑李男恐怕是「預謀犯案」。李男在案發後一度逃往埤頭鄉，目前已遭警方逮捕，目前全案正進一步調查釐清中。