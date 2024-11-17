彰化婦護女「遭前夫砍死」！殯葬業者曝傷口見骨：右手幾乎快斷

▲殯葬業者表示，蔡女遺體上至少有5、6刀，且傷口深可見骨。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化二林鎮16日傳出兇殺案，61歲的李嫌酒後情緒失控，因金錢問題而與26歲的女兒發生衝突，並抄出西瓜刀揮砍；同住的蔡姓前妻見狀後立即衝上前阻止，並以肉身護女，慘遭李男亂刀砍死。今(17日)遺體送往殯儀館相驗，殯葬業者透露，遺體上至少有5、6刀，頸部有一刀很深，明顯劃破動脈，且死者右手幾乎被砍斷、露出白骨，死狀十分可怖，足見李嫌之凶狠。

警方調查，李嫌與死者蔡女已經離婚，且長期有家暴問題，蔡女已經申請保護令，但仍與李男同住。16日當天中午，蔡女與前任丈夫所生的女兒(26歲)一家返回二林老家探母，又與李嫌發生衝突，當時李情緒失控，拿出鐮刀恐嚇，女婿一度揚言要報警，最終在蔡女的掩護下，女兒一家開車離開現場；當天下午，女兒再度返家，李男見狀後再度爆走，抽出西瓜刀追砍，蔡女為了護住女兒，立即以肉身擋刀，當場遭李男亂刀砍死。

今蔡女遺體送往殯儀館相驗，殯葬業者透露，蔡女死狀極慘，身上初步查看至少有5、6處刀傷，尤其頸部有一刀劃得相當深，明顯劃破動脈，造成重大出血，推測可能是主要死因；此外蔡女胸口至少也被砍3刀，傷口深可見骨，就連右手也幾乎要被砍斷，露出森森白骨，足見當時李嫌發狂、下刀用力之猛。

李嫌在砍死蔡女後立即離開現場，還竊走路邊一輛未熄火的小貨車逃逸，並一度到埤頭鄉一處五金行意圖再買刀，隨後遭警方鎖定行蹤，並迅速壓制逮捕，全案依殺人罪嫌進一步偵辦中。

▼死者蔡女的女兒、以及兒子今赴殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）