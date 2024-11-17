快訊／北市公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫

可以提早下班了？日本名古屋某市區公車上個月遇到一名年輕奧客，該名男性差點趕不上公車，在向公車招手示意後，終於搭上公車，豈料他卻突然向司機暴怒，還對著司機大喊「你給我下車」。結果，該名司機當機立斷、馬上走下車，留下車上近40名尷尬的乘客。