快訊／北市公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫

▲北市忠孝東路一段今上午傳出嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁今(17日)上午9時許傳出一起車禍，初步了解，現場一輛公車當時正準備要右轉，並停等在斑馬線上禮讓行人先通過，未料後側另輛公車反應不及追撞，導致前方公車失控衝向前、撞上一輛計程車與機車，現場一名行人當場捲入車底，經救出後已經沒有心跳，目前緊急送醫搶救中。受到事故影響，公車上約有20多名乘客受傷，後續送醫治療。詳細事故原因尚待進一步釐清。
▲北市忠孝東路一段今上午傳出嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁今(17日)上午9時許傳出一起車禍，初步了解，現場一輛公車當時正準備要右轉，並停等在斑馬線上禮讓行人先通過，未料後側另輛公車反應不及追撞，導致前方公車失控衝向前、撞上一輛計程車與機車，現場一名行人當場捲入車底，經救出後已經沒有心跳，目前緊急送醫搶救中。受到事故影響，公車上約有20多名乘客受傷，後續送醫治療。詳細事故原因尚待進一步釐清。
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