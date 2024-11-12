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2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

▲▼2026年、2027年台灣燈會，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為主辦縣市。（圖／觀光署提供）

▲2026年台灣燈會將由嘉義縣舉辦。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今宣布，2嘉義縣及苗栗縣分別獲選為2026年與2027年台灣燈會主辦縣市。交通部長陳世凱表示，兩縣均有辦理台灣燈會的經驗，打造成國際級大型觀光盛會，並透過台灣觀光100亮點與觀光圈共同行銷，帶動國內旅遊熱潮，同時為國際觀光客來台做足準備。

明年台灣燈會於2月12日起在桃園登場，規劃2大展區包括主燈展演場（機捷A18站）及光的遊戲場（機捷A19站），範圍包含高鐵桃園站前廣場、亞矽IOT展廳戶外空間、原世界客家博覽會轉運站、樂天桃園棒球場、青塘園、兒童美術館及洽溪路周邊區域。

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2月23日閉幕日將邀請嘉義縣政府團隊前來參與「2026台灣燈會」接燈儀式，觀光署表示，2026、2027年台灣燈會舉辦縣市經過觀光署與評選委員會嚴謹的甄選作業，針對申請縣市提案計畫舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等6大指標綜合評分。

陳世凱11月4日核定，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為2026及2027年台灣燈會舉辦縣市。觀光署表示，「2026台灣燈會」展期暫定於2026年3月3日（農曆正月15日元宵節）開燈至3月15日閉幕，為期13天。

▲▼2026年、2027年台灣燈會，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為主辦縣市。（圖／觀光署提供）

▲2027年台灣燈會舉辦縣市由苗栗縣獲選。（圖／觀光署提供）

2026台灣燈會場地初步規劃於國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區及府前廣場等，策展主軸將以「新嘉義」為概念，結合數位科技藝術及多媒體應用，突破水陸空概念，藉此吸引國內外旅客造訪，展現嘉義在地特色及文化藝術。

觀光署指出，「2027台灣燈會」展期暫定於2027年2月20日（農曆正月15日元宵節）至3月7日閉幕，為期16天，場地初步規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域，策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行規劃。

觀光署進一步指出，燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節燈龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。

觀光署長周永暉表示，台灣燈會是國家重要的國際觀光亮點活動，也是疫後各國興起夜間經濟的特色關鍵活動，2026年將在北回歸線上的嘉義縣舉辦，2027年在浪漫台3線上的苗栗縣舉辦，燈會主場區均規劃於高鐵或台鐵場站周邊舉辦，結合大眾運輸服務提供更完善的賞燈活動。

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