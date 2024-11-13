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推動多項新政策！嘉義市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

▲▼ 嘉市府觀光新聞處長張婉芬以創新作為突破觀光同質化 榮獲行政院模範公務人員 。（圖／嘉義政府提供）

▲▼ 嘉市府觀光新聞處長張婉芬以創新作為突破觀光同質化 榮獲行政院模範公務人員 。（圖／嘉義政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年行政院模範公務人員名單日前出爐，中央與地方合計有35人獲選。嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬於任內推動多項創新政策，經初審及複審二階段審查後，獲選為行政院模範公務人員。今(13)日由行政院院長卓榮泰親自頒獎，表揚各獲獎公務人員之貢獻與付出。

▲▼ 嘉市府觀光新聞處長張婉芬以創新作為突破觀光同質化 榮獲行政院模範公務人員 。（圖／嘉義政府提供）

嘉義市長黃敏惠讚許本次獲行政院模範公務人員表揚的觀光新聞處張婉芬處長，以長遠的角度及創新作為，有計畫的推動嘉義市的觀光發展，促進觀光產業表現長足躍升，突破觀光同質化，也讓國際級飯店看見嘉義市的潛力與動能。

▲▼ 嘉市府觀光新聞處長張婉芬以創新作為突破觀光同質化 榮獲行政院模範公務人員 。（圖／嘉義政府提供）

張婉芬2019年上任至今，領導同仁推動市政宣導及城市行銷，包含自2020年起籌辦「光織影舞」光影藝術展，打造城市新IP，不僅打破金氏世界紀錄，並多次獲得美國紐約設計獎、謬思設計獎等國際獎項的肯定；為推動民宿產業，突破法規限制，於2020年公告嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓全區為都市計畫區的嘉義市多一條登記合法民宿的途徑，帶動青年洄流創業，提供旅客不同住宿型態的選擇。為城市塑造亮點、旅宿品質不斷提升下，疫情期間住宿人次刷下嘉義市歷史新高，2022年共有184萬1499人次，2023年截止12月底統計已超過210萬人次，將再創新高。

▲▼ 嘉市府觀光新聞處長張婉芬以創新作為突破觀光同質化 榮獲行政院模範公務人員 。（圖／嘉義政府提供）

此外，催生雲嘉嘉首座全模式影視協拍中心，成功吸引多部知名影視作品取景，藉影視傳播力量行銷嘉義市風光。規畫「步行散策 樂活水岸」，讓嘉義市立棒球場前廣場、人行環境及停車場動線等煥然一新，並建置嘉義市首座戶外滑草場、25公里環市自行車道、首座KANO遊客中心落成，並斬獲建築園冶獎等獎項，為嘉義市文化新絲路旅遊軸帶，增添亮眼的新地標，同時優化嘉油鐵馬道夜間光環境，塑造融入永續理念、日夜皆美，連結城鄉風貌的魅力光廊。今年更創全國之先，建置水域型智慧人形辨識系統，獲內政部消防署肯定，於113年度消防月刊3月號專文報導。

張婉芬處長感謝黃敏惠市長、林瑞彥副市長及陳永豐秘書長在其公務生涯一路的指導與鼓勵，願意給予機會成長，所有的榮耀都是同仁的努力及市府團隊共同合作，一起打拼出來的成績。在公職生涯中，總是告訴自已要勇於嘗試與挑戰，從科員、科長、秘書、副處長到現在處長職位，都是在學習，從不認為自己只是公務人員，只能專注一個專業，認為很多業務只要願意去做，都可以開拓不同的視野。

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