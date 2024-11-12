為期13天！嘉義縣主辦2026台灣燈會　展現農工科技大縣遠景

▲觀光署宣布2026台灣燈會在嘉義縣。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署12日宣布2026台灣燈會將在嘉義縣璀璨登場！嘉義縣長翁章梁表示，台灣燈會是國家級大型亮點觀光盛會，2026台灣燈會主軸將以「新嘉義」為概念，展現農工科技大縣逐步實現的願景，以無人機、數位科技藝術和多媒體打造嘉義縣獨特的魅力，讓世界看見新嘉義。

嘉義縣6年前承辦2018台灣燈會，當年曾創下多項紀錄，讓許多遊客留下深刻印象，2026將再次藉由國家級盛事向外界宣告「嘉義的蛻變」，展現進行式中的新嘉義，一定會越來越好。

縣府初步規劃主展場燈區位於鄰近高鐵嘉義站的縣府特定區，以「新嘉義」為概念，融入獨有的元素，結合無人機展演、數位科技藝術及多媒體應用，打造獨有的山林風情、文化藝術及特色產業，象徵嘉義縣邁向嶄新的一頁。

2026台灣燈會暫定115年3月3日（農曆正月15日元宵節）開燈，為期13天的展期至3月15日閉幕，場域空間有國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區，以及府前廣場做空間串聯，結合水域、空域及特色景觀建築，呈現燈藝、表演藝術及無人機展演，突破水陸空概念，帶給遊客截然不同的賞燈體驗。

翁章梁強調，嘉義縣已有兩次承辦台灣燈會經驗，縣府團隊準備好了，將再次擦亮國際級燈會招牌，吸引國內外旅客造訪，展現新嘉義無人機國家隊、智慧農業、在地特色和文化藝術，讓台灣和全世界遊客看見新嘉義。