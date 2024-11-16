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「北港進香」登錄國家重要民俗　蔡咏鍀：宮廟信眾共同榮耀

▲「北港進香」登錄為國家重要民俗，昨日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「北港進香」登錄為國家重要民俗，昨日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「北港進香」今年5月登錄為國家重要民俗，昨（15）日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。文化部長李遠頒授國家民俗認定證書，朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受，縣長張麗善見證並致贈「民之所望」恭賀匾額。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，透過廟宇文化，保存、傳承、延續雲林豐厚的文化底蘊，北港朝天宮積極傳揚媽祖信仰，與宗教文化，「北港朝天宮迎媽祖」、「北港進香」獲得國家重要民俗認證，朝天宮為這2項國家重要民俗之保存者。除宗教本身以外，縣府期盼能與中央共同合作，妥善保存、傳承布袋戲等「廟埕文化」。

▲「北港進香」登錄為國家重要民俗，昨日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

文化部長李遠表示，「北港進香」是國家重要民俗認證舉辦15年來第23個認證，也是雲林縣第5個國家「重要民俗」。在傳統進香科儀、陣頭與組織，未因時間與社會變遷而出現大幅度改變，是台灣最接地氣，同時保持最多最初廟宇信仰精神的廟宇，非常值得保留。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說明，「北港進香」是330年時間淬煉的信仰精神，傳達媽祖善與愛信仰，傳遞和平與祥和的理念，獲得國家重要民俗認證，是朝天宮與所有宮廟、信眾共同的榮耀；蔡咏鍀強調，期盼讓世界看到台灣的宗教文化、看見台灣，也藉由世界宗教共通的價值「融合、和平」，以宗教展現愛的力量、善的力量，為世界和平而努力。

▲「北港進香」登錄為國家重要民俗，昨日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「北港進香」登錄為國家重要民俗，昨日於朝天宮廟埕舉行授證儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

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