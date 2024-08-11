貴文宮「伎樂齋天供佛」　逢七夕為「九府王爺和王妃」慶情人節

▲內海里貴文宮，是全台唯一供奉「九府王爺和王妃」的宮廟。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區內海里貴文宮，是全台唯一供奉「九府王爺和王妃」的宮廟。現任市議員的貴文宮主委徐其萬，為弘揚宗教文化，邀請臺灣堯舜禹文化學會10日、也是農曆七夕，於該宮演出「感恩祈福-伎樂齋天供佛」儀典，正好為「九府王爺和王妃」慶情人節，同時也為農曆七月十日的姬府王爺提前暖壽。

▲貴文宮主委徐其萬(左三)帶領理監事進行莊嚴的禮佛。(圖／記者楊淑媛攝)

徐其萬說：3年前，臺灣堯舜禹文化學會於大園區仁壽宮舉行「神農觀天」舞台劇公演，所有演員皆由該宮信眾扮演，當時他演出的角色是文昌帝君，也是其生平第一次粉墨登台演出，因此對於臺灣堯舜禹文化學會於全台各地展開弘揚古聖先賢典故的「華夏劇場」舞台劇公演，印象深刻。

臺灣堯舜禹文化學會今日由林呈財理事長、劉雪筠執行長帶領團隊，於貴文宮進行「感恩祈福伎樂齋天供佛」儀典，在莊嚴的禮佛、獻詩頌：詩仙李白(將進酒)後，進行「樂採茶青」、「太極功夫扇」等樂舞精彩表演，徐其萬亦帶領貴文宮理監事、委員和信眾參加，和堯舜禹文化學會共結大願之行。

徐其萬說，內海里貴文宮是全台唯一供奉「九府王爺和王妃」的宮廟。九府王爺分別是「鄧、金、龐、紀、凌、唐、姬、王、袁」九個不同姓氏的王爺及其夫人，每位王爺都有明確的聖誕日；而貴文宮供奉的「九府王爺和王妃」雖然來台灣的時間比較晚，但其神威顯赫並不亞於其他神明。

最為內海里民津津樂道的傳說是，在二次大戰之時，美軍轟炸貴文宮鄰近的重點設施，附近庄頭常受到無恙之災，唯獨貴文宮卻從來沒有受過損傷，係因「九府王爺和王妃」顯靈，在貴文宮上方搭起金鐘罩，讓村莊免於炸彈的威脅！

臺灣堯舜禹文化學會表示，學會「華夏劇場」2年來，陸續於全台各地宮廟推動「感恩祈福-伎樂齋天供佛」儀典，迄今已於全台逾170個宮廟演出，同時以互動式和信眾合唱「將進酒」、「您打開我的眼睛」，希望透過歌舞，激發至誠心、感恩心和孝心，祈社會祥和。