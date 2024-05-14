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北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

▲▼北港朝天宮媽祖赴美3城市遶境 讓全世界看到台灣。（圖／長榮航空）

▲北港朝天宮媽祖赴美3城市遶境，讓世界看到台灣。（圖／長榮航空，下同）

文／中央社

北港朝天宮媽祖今天（14日）搭乘長榮航空班機前往美國，董事長蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖1次遶境美國3個地方還是頭一遭，媽祖出巡是很好的國際交流，讓全世界都能看到台灣。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶隊下，一行22人搭乘長榮航空BR08班機赴美，展開一系列「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動，蔡咏鍀等人將媽祖及千里順風2名將軍的神尊揹負於胸前，在辦理完報到手續後請上班機座位，並由空服員協助繫上安全帶安置。

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蔡咏鍀接受媒體聯訪表示，北港朝天宮在媽祖文化歷史上扮演著重要角色，在日據時代，就被稱為「台灣媽祖總本山」，這次到美國遶境，是受到紐約方面邀請，首站為舊金山、然後再前往休士頓及紐約，受到各界期待歡迎。

▲▼北港朝天宮媽祖赴美3城市遶境 讓全世界看到台灣。（圖／長榮航空）

▲▼北港朝天宮媽祖赴美3城市遶境 讓全世界看到台灣。（圖／長榮航空）

蔡咏鍀指出，媽祖的信仰不分國界與種族，北港媽祖已分佈在5大洲，這次比較遠，1次遶境3個地方還是頭一遭，7月份也將到日本參加遶境活動。

蔡咏鍀說，台灣信仰多元化是個寶島，但信奉媽祖的民眾比較多，早期都是從大陸沿海過來，後續努力到各國去奮鬥，其實一開始都是華人，但是慢慢有很多國外人士都來參加朝天宮慶典及遶境活動，甚至遠從美國芝加哥來參拜。

他說，媽祖出巡是很好國際交流，讓全世界更可以看到台灣，了解媽祖宗教文化，讓媽祖的愛深入人心，不只是拜拜也具有教化意義，媽祖一直以來都以慈悲善良的心疼愛大家，就像自己的媽媽一樣，也讓各地方可以圓滿平安。

蔡咏鍀表示，媽祖的鑾轎在將近1個月前就已經寄往美國，因為鑾轎沒有釘子，工作人員是全程錄影進行拆裝再由長榮航空公司協助托運，當地工作人員已組裝完成，他也透露，其實長榮海運每年都會到北港朝天宮拜拜。

蔡咏鍀日前表示，北港朝天宮媽祖將到美國3座城市遶境，14日到17日先赴舊金山，18日到20日在休士頓，21日到26日到紐約，其中休士頓與紐約都是第1次，他將率團前往，將台灣宗教文化，原汁原味分享到美國更多城市。

長榮航空公司表示，非常榮幸有緣能共襄盛舉成為協辦單位，除擔任指定航空，也協助安排「北港媽」及「千順將軍」相關禮遇事項，媽祖跟2名將軍是付費購買機票搭乘班機，其中媽祖是乘坐豪華經濟艙，2名將軍則搭經濟艙。

長榮航空指出，已提前空運「北港媽」的鑾轎及全新轎班服裝、結緣品至美國，為遶境活動做準備，媽祖是台灣文化的一部分，長榮航空很高興能與北港朝天宮及休士頓旅遊局共同將台灣文化推上國際舞台，讓更多人體驗台灣文化深刻的溫暖底蘊。

▲▼北港朝天宮媽祖赴美3城市遶境 讓全世界看到台灣。（圖／長榮航空）

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