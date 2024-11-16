已婚有小孩優先申請　金門青年自建住宅今選地抽籤

▲金門青年自建住宅今天完成選地順序抽籤。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

青年自建住宅政策今（16）日在金門縣社會福利館順利完成選地順序抽籤作業，共有140個正取及55個備取。 縣長陳福海表示，這次先由已成家、有養育未成年子女的家庭優先申請承購，希望大家能選到自己心中所屬的土地，築起一個溫暖有愛的家。

為了給予青年一個安心成家的環境，同時也讓青年擁有留在金門發展的動力和條件，金門縣政府歷經選址、規劃、調查登記及正式受理的一連串完備程序後，於今(16)日在金門縣社會福地館辦理選地順序抽籤。

經過2個月的案件受理及審查，計有270案申請案，符合第一優先順序承購之對象有195戶，選地順序抽籤作業完成後，縣府將安排時間帶看各處讓售土地之現況，再依選地順序通知抽籤人辦理選地、簽約及繳款程序。

縣長陳福海表示，有意願的青年朋友一定很多，然而在縣府土地資源有限的條件下，確實沒辦法滿足所有想買地的青年朋友，所以這次優先照顧已經成家，有養育未成年子女的家庭來申請承購。今天抽籤作業完成後，後續還會有帶看土地的程序，會給大家充分的時間來做考慮跟準備，畢竟蓋一棟房子是人生大事，縣府這邊會來慎重處理每一階段的作業，也希望大家今天能夠抽籤順利，選到自己心中所屬的土地，未來能實現夢想，築起一個溫暖有愛的家。