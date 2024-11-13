金門腸病毒疫情達高峰！893名學童輕症　99班停課影響2033人

▲金門腸病毒疫情達高峰，99班停課影響2033人。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

國內腸病毒疫情升溫，截至11月11日，金門縣已有893名學幼童感染腸病毒輕症，包括手足口症及疱疹性咽峽炎，導致99班級自主停課，影響人數達2033人。疾病管制署數據顯示，今年國內已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，皆感染克沙奇病毒，其中5例為未滿1歲幼童。

疫情處於高峰期，且高於近10年同期，預計疫情最高峰會落在11月下旬，12月下旬才會脫離流行期。疾病管制署推測，可能因腸病毒型別眾多，加上COVID-19疫情期間感染腸病毒者較少，累積了一些較易感染的族群。

衛生局呼籲，腸病毒傳染力強，容易在人與人密切接觸、互動頻繁的地方傳播，如學校、安親班及托嬰中心等。家長應多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導幼童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒。

衛生局特別提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒。個案在發病後一週內傳染力最高，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到醫院接受診治。