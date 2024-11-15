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大進滿88號遭留置逾4月獲釋　海巡署派巡防艇戒護回澎湖

▲▼「大進滿88號」人船遭陸扣押！4船員獲釋返澎湖　船長仍遭扣。（圖／記者陳洋翻攝）

▲大進滿88號獲釋，海巡署派巡防艇接應、戒護。（資料照／記者陳洋翻攝）

記者柯振中／綜合報導

澎湖漁船「大進滿88號」7月2日在金門海域靠近大陸地區作業，因為違反規定，被帶往福建省泉州市圍頭港留置，時間超過4個月。陸方15日完成裁罰程序後，「大進滿88號」下午2點駛出圍頭港，海巡署金馬澎分署為此調派巡防艇前往接應，等到進港後，將派出岸際人力協助安全檢查、提供協助。

「大進滿88號」今年7月2日在金門海域靠近大陸地區作業，被大陸海警船帶往泉州市圍頭港留置。大陸國台辦發言人陳斌華對此表示，因為「大進滿88號」違反相關法律規定，在禁漁區、禁漁期內違規作業，因此大陸海警依法展開執法行動。

「大進滿88號」被留置超過4個月，大陸相關部門按照規定予以處罰。經過懲罰後，「大進滿88號」15日下午2點已離開泉州市圍頭港。

對此，海巡署金馬澎分署表示，「大進滿88號」駛出圍頭港以後，與友船「大進滿8號」在港區外會合，共同返回澎湖，預計16日凌晨1點左右，抵達澎湖竹灣漁港。

金馬澎分署對此調派巡航艇，前往接應「大進滿88號」，雙方15日晚間8點13分已經會合，接下來將執行戒護任務，護送「大進滿88號」平安返回澎湖。等到進港以後，金馬澎分署也會派遣岸際人力，協助安全檢查，並提供必要協助。

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