　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5萬陸客獲簽僅5千人入境　陸委會：效期半年不一定馬上來

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮13日稱已受理5.9萬人申請赴金門、馬祖的簽注，但實際入境金馬的旅客目前只有5千多人，希望民進黨當局撤除對兩岸人員的阻撓禁限。對此，陸委會否認阻撓，強調「簽注」的效期是半年，陸客不一定馬上就會到金馬旅行。

陸委會提到，陸客到金馬的人數落差，並非台灣的審查作業阻礙，自113年11月1日起陸客依「小三通」規定申請到金門、馬祖旅行，已回歸疫情前由移民署受理及審核，目前運作順暢。

▼金門小三通。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 小三通復航後往來人次突破100萬。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

陸委會指出，國台辦所說受理5.9萬赴金馬的旅遊簽注申請，因其簽注效期為6個月，實際上陸客並不一定會馬上就到金馬旅行，「歡迎陸客到金門、馬祖旅行。」

陸委會強調，兩岸人員往來不若過往，主要原因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊，至於國人赴陸人數未見成長的原因，也是中共方面的政治考量。

陸委會還說，政府持續觀察中共公布一系列國安法令和「懲獨22條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估開放我方旅行社可招攬團客赴陸旅行的時機。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.10.30） 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣之光！紀華文連3屆執法12強賽
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5萬陸客獲簽僅5千人入境　陸委會：效期半年不一定馬上來

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署交流備忘錄　拓展實質合作

朱立倫批綠向外國人抹紅國民黨　綠舉翁曉玲為例：國際友人非常困惑

賴清德認了曾想修財劃法　「盤點後僅能撥500億」：目前制度相對穩定

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」嗆絕不撤案　林俊憲：毀滅國民黨的人才

邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

「喪屍煙彈」問題泛濫　卓榮泰：擬提升為第二級毒品

馬英九邀陸生來台　羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

5萬陸客獲簽僅5千人入境　陸委會：效期半年不一定馬上來

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

高雄府會代表團訪日！與和歌山市簽署交流備忘錄　拓展實質合作

朱立倫批綠向外國人抹紅國民黨　綠舉翁曉玲為例：國際友人非常困惑

賴清德認了曾想修財劃法　「盤點後僅能撥500億」：目前制度相對穩定

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」嗆絕不撤案　林俊憲：毀滅國民黨的人才

邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

「喪屍煙彈」問題泛濫　卓榮泰：擬提升為第二級毒品

馬英九邀陸生來台　羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

貝克漢帝舵軍錶上手耍帥　實用設計滿足空中飛人需求

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

哈彼科技獲千萬天使投資　搶攻數位化知識變現市場

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

柯文哲剃光頭　蔡壁如解讀：修身養性從頭來過

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

王鴻薇爆料翻車　與會女醫曝聚會目的

快訊／賴清德喊話陳啓昱儘速到案　要檢討防不法人士上下其手

柯文哲剃光頭　她：如「斬雞頭」想自清

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

柯文哲剃光頭　江和樹：無奈的抗議

50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

更多熱門

相關新聞

金門腸病毒疫情達高峰　99班停課影響2033人

金門腸病毒疫情達高峰　99班停課影響2033人

國內腸病毒疫情升溫，截至11月11日，金門縣已有893名學幼童感染腸病毒輕症，包括手足口症及疱疹性咽峽炎，導致99班級自主停課，影響人數達2033人。疾病管制署數據顯示，今年國內已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，皆感染克沙奇病毒，其中5例為未滿1歲幼童。

金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升高粱酒入窖

金門光華園酒窖開展　9999瓶20公升高粱酒入窖

促進離島數位發展　數位發展部首度跨海抵金門

促進離島數位發展　數位發展部首度跨海抵金門

兩岸旅遊市場持續復甦　170陸客造訪金門

兩岸旅遊市場持續復甦　170陸客造訪金門

高雄市及金門縣消防局聯合參訪南消科技戰力

高雄市及金門縣消防局聯合參訪南消科技戰力

關鍵字：

陸客金門馬祖自由行個人遊簽注

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面