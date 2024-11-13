5萬陸客獲簽僅5千人入境　陸委會：效期半年不一定馬上來

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮13日稱已受理5.9萬人申請赴金門、馬祖的簽注，但實際入境金馬的旅客目前只有5千多人，希望民進黨當局撤除對兩岸人員的阻撓禁限。對此，陸委會否認阻撓，強調「簽注」的效期是半年，陸客不一定馬上就會到金馬旅行。

陸委會提到，陸客到金馬的人數落差，並非台灣的審查作業阻礙，自113年11月1日起陸客依「小三通」規定申請到金門、馬祖旅行，已回歸疫情前由移民署受理及審核，目前運作順暢。

▼金門小三通。（圖／記者林名揚翻攝）



陸委會指出，國台辦所說受理5.9萬赴金馬的旅遊簽注申請，因其簽注效期為6個月，實際上陸客並不一定會馬上就到金馬旅行，「歡迎陸客到金門、馬祖旅行。」

陸委會強調，兩岸人員往來不若過往，主要原因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊，至於國人赴陸人數未見成長的原因，也是中共方面的政治考量。

陸委會還說，政府持續觀察中共公布一系列國安法令和「懲獨22條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估開放我方旅行社可招攬團客赴陸旅行的時機。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

