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社會 社會焦點 保障人權

陸4海警船今早闖金門限制水域　海巡艇廣播驅離…下午又來了

記者林名揚、許宥孺／金門報導

海巡署今(15日)上午在金門限制水域偵獲4艘中國海警船，緊急調度巡防艇並廣播示警驅離，不料，才隔2個小時，這4艘海警船又再次航進金門水域，海巡署再次調度巡防艇驅離，捍衛國家主權。

▲▼中國海警船闖金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船闖金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署指出，今日上午8點50分，中國海警舷號「14521」、「14608」、「14509」、「14507」等4船，分別從金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面分4處由外向內航入金門水域。海巡署同步調度預先部署的4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離。

▲▼中國海警船闖金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署緊急調度巡防艇驅離中國海警船。（圖／記者林名揚翻攝）

中國海警船在巡防艇監控下，於上午11點航出，不過，歷時約2小時10分；在下午2點45分，相同4艘中國海警船再次航入金門限制水域。海巡署立即再調度4艘巡防艇對應驅離，並於下午5點併航監控中國海警船航出限制水域。

海巡署表示，中國海警船在金門交通繁忙的重要航道，對我進行灰帶威脅，嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲中國立即停止類似的侵擾，海巡署將秉持不挑釁、不退讓的原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

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