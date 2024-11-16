地檢署增設「諮商心理師」三讀！　翁曉玲：盼強化觀護人輔導制度

▲翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院15日三讀通過國民黨立委翁曉玲提出《法院組織法》修正條文，將第67條原定地檢署設置臨床心理師修正為再增設「諮商心理師」。對此，翁曉玲說，修法目的就希望讓用人機關基於需求有更多彈性的空間，來解決日益複雜之司法保護個案，完善社會安全防護網，諮商心理師法案能順利通過，她感到特別高興。

翁曉玲指出，昨日上午院會，她提出的兩項法案均三讀通過，一為NCC組織法第16條，明訂刪除NCC委員萬年延任條款的施行日期，另一則為修正法院組織法第67條，觀護人室得增設「諮商心理師」。前者為防行政院鑽巧門的修法，是要遏制行政院濫權；後者則是為強化觀護人輔導制度而修，而她對諮商心理師法案能順利通過，感到特別高興。

翁曉玲提到，經過將近六個月的努力不懈，她終於看見立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過《法院組織法第67條修正條文案》，將原地檢署觀護人室，除觀護人及佐理員外，只設置「臨床心理師」之規定，修正為可設置「臨床心理師或諮商心理師」，使「諮商心理師」日後亦有加入各地檢署保護管束受刑人的觀護工作的機會。

翁曉玲強調，臨床心理師從 106 年投入觀護業務或受刑人矯治工作，多年來在毒品、性侵害防治、酒癮、精神疾病等等問題個案的心理諮商上面，成效卓越、功不可沒，所以本次修法絕不是否定臨床心理師的專業及貢獻，她衷心感謝他們長期以來的付出。

但翁曉玲發現，很多機構外保護管束的受刑人多有溝通能力不佳、衝動控制困難等問題，這也是再犯率居高不下的原因之一。針對這些在行為、情緒、認知上的偏差，以及社會適應不良的問題，有必要引進更多元專業的心理師參與，才能妥善社會安全防護網。

翁曉玲說，由於地方檢察署的觀護人室，依法只能置「臨床心理師」，她認為對於司法保護個案實在沒有排除「諮商心理師」之理。所以，修法目的是希望讓用人機關基於需求有更多彈性的空間，來解決日益複雜之司法保護個案，完善社會安全防護網。



