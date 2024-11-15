153律師連署反對修《憲訴法》　翁曉玲攤開名單：都是「綠」師

▲國民黨立委翁曉玲直指，連署支持1116反《憲訴法》修法遊行的律師，大多是綠友友律師。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，將憲法法庭判決門檻提高，然而此舉引發法界憂慮有憲政危機之虞，並有153名律師連署號召1116上街反修法。對此，翁曉玲今（15日）開酸，這份名單裡充斥著「全國律師賴清德後援會」的幹部與成員、民進黨政府的律師愛，直言根本是信賴的綠友友律師團。

翁曉玲日前提案修《憲法訴訟法》，將作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由「現有總額」修正為「法定總額人」15人，並將憲法裁判門檻提高為法定總額的3分之2，憲法法庭的裁判至少須有10位以上大法官參與，且須有至少10位以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

針對翁曉玲的提案，不少法界人士憂心，若大法官人事案持續卡關，修法提案的門檻設計，就會造成憲法法庭癱瘓，並進一步有憲政危機之虞，近來還有153位律師連署發起11月16日上街反對《憲法訴訟法》修法。

翁曉玲回應，先不論一百多位律師如何能代表全國兩萬多名律師，這份名單裡還充斥著「全國律師賴清德後援會」的幹部與成員、民進黨政府的律師愛將以及廢死律師。

為此，翁曉玲開酸，這個遊行活動應正名為「2024信賴律師後援會守護政權遊行」才對，這樣才符合此次1116遊行參加成員的屬性。她進一步指出，這群律師中有不少律師和所屬的律師事務所長期為民進黨政府服務，拿政府標案，承辦政府法律訴訟業務，擔任政府法律顧問，領豐厚的服務費用。

翁曉玲直指，像是「全國律師賴清德後援會」總會長陳彥希律師，是常在法律事務所資深合夥人，該所在2023年就拿到勞動部高達7294萬的標案；「全國律師賴清德後援會」總會副會長范瑞華，則是萬國律師事務所資深合夥律師，該所近2年也拿了超過2000萬的標案。

此外，翁曉玲還點出，名單中也可見民進黨政府的律師愛將李荃和，他主持的大恆國際法律事務所去年和今年就拿了1330多萬政府標案，羨煞一般律師事務所。

最後，翁曉玲感慨，當綠友友真好，並強調，上述資訊只要上「政府電子採購網」搜尋就能看的一清二楚，要想研究民進黨政府執政8年，除了收買媒體外，是如何收買法律人，其實不是件難事。