轟前海軍艦長「赴中媚共」　綠委點名翁曉玲：這種案例只會愈來愈多

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國前海軍艦長呂禮詩日前在中國的珠海航展大讚共軍武器，並進一步喊出「我們中國強」，對此，民進黨立委洪申翰今（15日）表示，藍委翁曉玲想要刪退將「赴中媚共」的法律條文，但這個條文其實需要的是修嚴，因為現行規範只罰得到「將級」退役軍人，而「校級」的呂禮詩責罰不到。

洪申翰提到，前海軍艦長呂禮詩，最近跑到中國說，「我們中國不僅是站起來了，而且還強起來了。」這種配合中共對台灣認知作戰的言行，有法可罰嗎？很抱歉，沒有。

洪申翰說明，雖然呂禮詩曾是海軍艦長，但因為不是「將級」以上的軍階，而是「校級」，所以無法可罰，這是很明顯的法律與國安漏洞。

至於，相關案例適用的是哪一條法？洪申翰進一步說明，就是《兩岸人民關係條例》第9條之3規範，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之「政務副首長或少將以上」人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

洪申翰強調，這就是翁曉玲想要刪除的「吳斯懷條款」，但其實，《兩岸人民關係條例》第9條之3這個條文的規範還是太寬鬆，從國安的角度，我們需要的是把這個條文修得更嚴。

洪申翰認為，中共現在就是故意去找一個不是「將級」的退役人員，閃過這個法律漏洞，才有這次呂禮詩媚共事件。他直言，未來這種案例只會越來越多。

為此，洪申翰要求國安局局長蔡明彥，台灣應該要將法規嚴加規範，一旦發現中共有類似意圖，包括國安局、陸委會、國防部，應該要馬上因應並提出相關的修法草案。

洪申翰承諾，接下來，他的團隊也會盡速起草修法工作，防堵中共利用我國退役人員，配合中共進行認知作戰、危害國家安全。