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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／翁曉玲《憲訴法》反裂解「藍白合」　黃珊珊開第一槍綠營也意外

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，欲將憲法法庭判決門檻提高，然而此舉引發法界憂慮有憲政危機，全律會、北律公會表達反對，還有百位律師今將上街反修法，連藍白內部也是紛擾不已，更有法界人士更忍不住質疑，「翁曉玲到底是不是學法律的？」對於白委黃珊珊直言反對翁修法。綠營普遍感到意外，但也強調，黃珊珊講是基本法律人的ABC，沒有黨派之別。也有綠委打趣，翁曉玲一手促成原本很有距離的綠白合，「也許是朝野和諧的開端。」

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，剩下的8名大法官將不符現有總額3分之2以上參與評議的規定，修法後將變相癱瘓憲法法庭。司法及法制委員會14日進行《憲法訴訟法》之朝野黨團協商，並未取得共識，送立法院院長協商。如走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。

相關修法引發爭議，包含全國律師會、台北律師公會都直接發聲明反對，並直言，修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓。另由153位律師發起的「拒絕憲訴法修惡，1116律師屆守護憲法遊行」，遊行隊伍將於16日下午自二二八公園歷史博物館出發，行經公園路、忠孝西路、忠孝東路、林森南路，最終在濟南路結束遊行，並展開律師界、學界短講集會。

「國民黨這次的修法會有很大麻煩。」法界人士直言，憲法法庭是對憲政爭議的終局裁決，不能放任立法院通過法律就成定局，侵害到人民基本權利時怎麼辦？憲法解釋權力是在大法官，這次要框定人數為15個，如果要求是三分之二，也就是要10人才可以形成判決，現在大法官剩下8個，立法院只要不同意現在送出的人選，憲法法庭就實質停擺，要定暫時狀態作暫時處理也不行，茲事體大，且政府機關申請釋憲的案例其實很少，有99%都是人民釋憲的釋憲案。

至於翁曉玲質疑大法官沒有民意基礎，法界人士直言，民意基礎是講立法不是司法，法官「無語」是不能講話的，什麼叫大法官沒民意基礎？法官不能有民意基礎，依法要獨立審判，難道一個有民進黨民意基礎的法官可以遇到國民黨就判重一點？司法不能被民意甚至民粹影響，法官、大法官不能依附在民粹上，必須很冷靜。

「翁曉玲到底是不是學法律的？」也有法學背景綠委認真懷疑，法學院未必是法律系，政治系、三民主義系也是法學院，翁博士學位是讀傳播，並不是說她沒學問，「但一個有法律思維的人，不可能讓這麼明顯的修法漏洞沒有彌補機制，她有提出任何癱瘓憲法法庭時的配套嗎？」該人士直言，藍營這是有步驟的，先定總額、再否決同意權，癱瘓整個制度，這是怎麼設計出來的？翁曉玲被問到發生這件事怎麼辦的時候都不講話，因為這個狀態就是他們要的。

而該起修法連在野戰友也不挺，白委黃珊珊就以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」，並於文中強調，翁曉玲提案如果通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制司法權運作方式，因此她個人不支持此項修正內容。黃後續受訪強調，柯主席曾宣示「民眾黨不會讓政府停擺」。民眾黨團總召黃國昌也鬆口，黨團將自提版本。

原本外傳15日院會要突襲處理憲法訴訟法，國民黨團也急著澄清「沒有這件事」，但據了解，翁曉玲確實有私下爭取希望盡速加快議程，但並未成功。而黃珊珊已經公開反對，這更是繼陳雪生離島建設條例修正、國民黨團版財劃法後第三次，有民眾黨立委對藍營提案公開表達反對立場，不僅此案藍白合的可能產生懸念，還有不少藍、白支持者到黃珊珊社群痛罵是臥底叛徒、小英女孩。

有綠委直言，政黨鬥來鬥去很正常但要守住底線，民進黨在野的時候也不敢提廢除大法官。黃珊珊講話很有道理，人不可能一輩子幹立委，還是要回歸現實，即便是叫黃國昌當大法官，幾個月後他也會變翁曉玲口中的權威，且實務上運作從以前到現在，從未看過翁曉玲提的極端狀況，「個人認為他們不敢處理這個提案，除非良心真的被狗啃。」

部分綠委與黃珊珊私交甚篤，他們都透露，確實曾想就此議題聯繫黃珊珊溝通，但尚未與她連絡，並坦言看到黃珊珊表態有點意外。有綠委指出，黃珊珊的說法其實就是基本法律人的ABC、這沒有黨派之別。也有綠營人士私下打趣表示，民進黨跟民眾黨現在的裂痕頗深，但翁曉玲卻一手創造綠白合作機會，「就連游錫堃院長都辦不到，這也許是朝野合作的一個開端。」

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藍委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，而有百名律師今（16日）將上街頭抗議，全國律師聯合會也發聲明指修法不妥。翁曉玲則反譏，這只是少數、綠營律師沒道理意見。全國律師聯合會15日則偕同南投、新竹、苗栗、台北、台南、桃園及屏東七個地方律師公會共同聲明，呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的，因有實質癱瘓憲法法庭之明顯憲政危害，嚴重影響我國自由民主憲政秩序之根基。

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