國際火線／賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽！

▲經典電影《越戰獵鹿人》裡，主角的身分都是賓夕法尼亞州的鋼鐵廠工人。（圖／傳影互動提供）

記者朱錦華／特稿

麥可西米諾(Michael Cimino) 贏得包括最佳影片、導演在內5項奧斯卡大獎的史詩級傑作《越戰獵鹿人》(The Deer Hunter,1978)，是第一部獲得奧斯卡桂冠的越戰電影。內容描述三名「死忠兼換帖」的摰友離鄉背井，在越南經歷地獄般洗煉的故事。影片開頭是一家煉鋼廠裡鐵漿烈火的畫面，很有預言式的象徵意味。

這座煉鋼廠，據影片描述，正是位於賓夕法尼亞州(Pennsylvania)的克萊頓鎮(Clairton)。賓州本來是美國工業重鎮之一，該州的大城匹茲堡，一度更有「世界鋼鐵之都」稱號。但是從1980年代起，美國產業開始大量外移，賓州工業嚴重衰退，後來更淪為著名的「鐵鏽帶」(Rust Belt)要角之一。

▲ 賓州名列美選總統大選裡「七大搖擺州」之首 。（圖／達志影像／美聯社）

「八肚夭」(肚子餓)會動搖一個人的意志。當經濟不好時，選民會特別重視候選人端出來的「牛肉」，賓州選民亦是如此。於是乎，賓州遂成為「七大搖擺州」之首，更有「得賓川者得天下」之說(有19張選舉人票)。過去12屆美國總統大選裡，10位贏得白宮寶座的人，都贏得賓州這19張票的支持，包括前兩次贏得大選的川普與拜登，從1984年以來，民主黨總統候選人裡，沒有任何一位能在輸掉賓州情況下贏得總統大位。今年賀錦麗也不例外。

賓州其實是美國的縮影。美國獨立戰爭時，該州府費城是獨立運動的重要中心，獨立宣言與美國憲法都是在費城的獨立廳起草與簽署的。可以說，賓州是美國民主的奠基之地。 然而在「民主與麵包不可得兼」的情況下，多數人還是寧願選擇後者。

▲ 川普遇刺時的畫面，儘管耳朵濺血仍高舉緊握的拳頭，詐出「我必勝利」的姿態。(圖／達志影像／美聯社)

《越戰獵鹿人》的最後一幕， 男女主角(勞勃狄尼洛與梅莉史翠普)等人在餐桌前低聲吟唱《天佑美國》(God Bless America)。巧的是，選前之夜，歌手女神卡卡(Lady Gaga)在賓州首府費城為賀錦麗造勢時，唱的也是《天佑美國》。

卡卡是有心人；她在選前之夜獻唱此曲，寓意頗深。因為她憂心：川普一旦再度當選，恐怕很多美國人三不五時就要唱《天佑美國 》了！ 諷刺的是，這次力挺川普「王者回歸」的選民，他們認為川普再度當選，正是「天佑美國」的神示：「天佑美國人不再餓肚子」！

或許真的有所謂「天啓」這回事。今年7月13日，川普在造勢活動中遇刺、子彈從耳邊擦過，大難不死的一幕，發生地點正好也是在賓州！難道川普真的是「天選之人」？