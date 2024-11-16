　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普與習近平過去有過多次會面。（圖／路透社）

文／中央社台北16日電

前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）日前表示，美國候任總統川普是一個交易者，不排除他會與北京在台灣議題上達成某種協議。

據港媒01，包可士15日出席「香港中美論壇2024」並發表演講。他形容共和黨籍的川普（Donald Trump）絕對會對中美關係造成一定影響，但川普「熱衷與中國達成協議」。

包可士曾於歐巴馬政府任內擔任美國駐中國大使，促成中美解除許多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。前美國亞太副助卿華自強（Rick Waters）、前中國駐美大使崔天凱也出席論壇，針對美國大選後的中美關係走向進行交流。

報導引述包可士指出，在中國問題上，川普新一屆政府不少內閣提名人選皆是鷹派，例如獲任命為國務卿的盧比歐（Marco Rubio），但是「川普是一個交易者（dealmaker），喜歡在外交事上達成協議，或許能促成俄烏之間的協議，也不排除他會與中國在台灣問題上達成某種協議」。

▲▼川習會。（圖／路透）

包可士進一步分析，「大家都說在華盛頓唯一的兩黨共識，就是對中國強硬」。川普若是決定與中方達成決定性協議，勢必需要動用大量政治資本。

華自強也認同川普是個「交易者」，在中美關係議題上能夠保持靈活性；但中美目前陷入結構性競爭狀態，在經濟、安全等領域無可避免趨向互相對抗，再加上各自的外交機構皆欠缺推動彼此「和平共存」的計畫、想法，即使兩國元首有意達成協議，也沒有足夠的專業官僚從旁輔助。

華自強表示，「我們也許可以達成協議，但不會馬上發生，需要經過一段時間的試探與較量」。

此外，崔天凱表示，目前雖難以預測川普上台後將造成什麼影響，但中美關係的重點是「到底中國與美國是競爭對手還是合作夥伴」。他希望新一屆川普政府能明確表態，而中方觀點一直是「合作帶來雙贏，競爭帶來雙輸」。

就中長期來說，崔天凱指出，面對川普政府，中國會表明將捍衛自身正當權益，「也不會在國內政治體制、台灣問題等核心利益上讓步」。

至於中美能否達成任何合作協議，崔天凱稱將取決雙方如何看待特定議題的代價。他相信中美還是可以在某些「大局」達成協議，包括氣候議題、科技領域等宏觀問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
薄瓜瓜情定醫院千金！　準岳父、準大舅公開露面了
快訊／乘客持刀攻擊嚇壞旅客！　高鐵回應了
快訊／台中知名飯店命案！　男子陳屍床上
快訊／高鐵乘客持刀插椅背！　恐怖畫面曝
快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」：收回8年真心
快訊／畢書盡為愛妻發聲！　沈澱2天反擊了
快訊／不是第一次！機捷「彎腰狂看」女裙底　桃園男到案
快訊／高鐵爆持刀攻擊！　乘客大喊「有刀」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

習近平見石破茂　同意盡快落實核染水排海共識

120kg男一年狂瘦50公斤！老婆曬合照被問「換老公了？」

中共禁止鄭州「夜騎開封」　當地共享單車放大招：全面停運

薄瓜瓜本名曝光！紅二代、三代愛取「疊字名」

大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

川普回鍋　陸大使溫情喊話：像保護母親河般維護中美關係

蔡英文擬訪加拿大　王毅喊話加國：一中原則不容挑戰

性侵犯專挑陸籍女子下手　犯案4起被逮「也來自中國大陸」

上任後首晤習近平　黃循財：反對任何形式的「台灣獨立」

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

習近平見石破茂　同意盡快落實核染水排海共識

120kg男一年狂瘦50公斤！老婆曬合照被問「換老公了？」

中共禁止鄭州「夜騎開封」　當地共享單車放大招：全面停運

薄瓜瓜本名曝光！紅二代、三代愛取「疊字名」

大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

川普回鍋　陸大使溫情喊話：像保護母親河般維護中美關係

蔡英文擬訪加拿大　王毅喊話加國：一中原則不容挑戰

性侵犯專挑陸籍女子下手　犯案4起被逮「也來自中國大陸」

上任後首晤習近平　黃循財：反對任何形式的「台灣獨立」

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

已婚有小孩優先申請　金門青年自建住宅今選地抽籤

餵浪浪起衝突！新竹男偷砸破愛媽3貓碗 　挨罰5千元

獨／女陳屍摩鐵...身上有喪屍菸彈　涉過失致死「黑豹男」改列被告

車廂傳持刀攻擊嚇壞旅客　高鐵：「沒人受傷」不影響營運

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

新北耶誕城直播「世界12強賽」！　今起連3天市民廣場觀賽

羨慕同學「背黃金回來」18歲女被囚緬甸　向母討贖金：別放棄救我

快訊／日小學園遊會攤位「瓦斯爐爆炸」！　大火燒到帳篷頂釀9傷

快訊／台中知名飯店傳命案　電話沒人接！開門驚見男子陳屍床上

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

大陸熱門新聞

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

薄瓜瓜母「顯赫身世」起底！　被封中國賈姬

薄瓜瓜本名曝光！紅二代、三代愛取疊字名

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

「川西小瑞士」一口氣看深秋初雪

揭秘「白色聖石」助羌族逆轉勝　

薄瓜瓜之父曾是中共新星　妻子殺人害入獄

菲律賓頒布海域法　中國：領海基線也是底線

性侵犯專挑陸籍女下手　也來自中國大陸

「大進滿」獲釋　國台辦：有力震懾違法行為

更多熱門

相關新聞

準國防部長涉性侵　川普表態力挺

準國防部長涉性侵　川普表態力挺

川普的新內閣名單爭議不斷，繼準司法部長蓋茲（Matt Gaetz）被指控與未成年少女性交易、吸毒並且不當收受禮物之後，國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）也被爆料，曾因涉入性侵案被調查。不過，川普過渡團隊已經發布聲明表示「川普支持赫格塞斯」。

蓋茲涉未成年性交　美眾議院長：別公開報告

蓋茲涉未成年性交　美眾議院長：別公開報告

川普回鍋　陸大使溫情喊話：像保護母親河般維護中美關係

川普回鍋　陸大使溫情喊話：像保護母親河般維護中美關係

「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！

「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！

伊朗已向拜登保證「不會殺川普」

伊朗已向拜登保證「不會殺川普」

關鍵字：

川普中美美中

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面