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川普2.0 上海學者：單邊主義抬頭中歐更應合作

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係。（圖／CFP）

文／中央社

川普即將重返白宮。學者認為，川普勝出美國總統大選，意味單邊主義、保護主義抬頭，恐將有更多貿易保護、報復措施，中、歐更應強化務實合作，持續推動全球化。

澎湃新聞16日報導指出，上海國際問題研究院日前於上海舉辦「2024國際展望圓桌會議：尋求動蕩世界中的共同基礎」，中國、日本、韓國、新加坡、印尼、柬埔寨與其他等多個國家專家學者與會。

上海國際問題研究院世界經濟研究所長王中美表示，目前全球經濟進入一個失序時代，很多激進措施、極端右翼想法正在抬頭，「川普2.0」可能將採取更多貿易保護、報復措施，使世界經濟失序問題愈加嚴重。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）執行副主席王景榮認為，川普競選期間談及「關稅」，這是一種競選策略。關稅策略將是川普政府談判籌碼，美國官員很清楚，高額關稅只會推高美國物價，轉在政治上造成損害。

王景榮推估，關稅策略為川普試圖與貿易對手達成協商的一種市場策略、談判籌碼，推估川普政府在上任後，還是會選擇與中國、東協等貿易夥伴走上談判；否則加徵關稅實際上是在對美國消費者徵稅，將有損政治紅利。

復旦大學歐洲研究中心主任丁純表示，川普回歸恐對全球化、自由貿易帶來顯著負面影響，他的政策傾向將加劇全球經濟單邊主義、保護主義，可能推動美國對中國加徵關稅政策的回歸，還將波及歐洲等主要經濟體。

丁純認為，在單邊主義勢力抬頭情況下，中、歐應該更進一步地加強合作，共同推動持續全球化與消除彼此分歧，藉由務實合作實現中、歐雙贏。

德國艾伯特基金會上海代表處首席代表郎杰明回應，對於川普的貿易保護主義，歐洲如果出於安全利益考量，選擇與美國統一戰線和立場，這對於全球化來說不是一個正向積極發展。

國際多邊主義在川普當選後面臨挑戰，上海國際問題研究院長陳東曉認為，各國應努力在重建規則與規範達成共識，避免國際社會陷入「新冷戰」。一些與會學者提出，未來4年也有推動新多邊主義和國際治理新模式的機會。

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