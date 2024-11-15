女追劇發現自家「和主角家長一樣」　網比對細節嚇壞：真楚門秀

▲女子看劇發現拍攝場景和自己家一樣。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在家看電視劇時，突然發現戲中主角所住的地方看起來和她家一模一樣，仔細一看，就連所用的冰箱和電視規格也都一樣，突然覺得自己好像電影《楚門的世界》中的主角，驚悚影片在網路上爆紅。

在紐約從事喜劇的29歲女子史蒂芬妮(Stephanie D'Agostini)在網路上表示，9日她在家看實境秀Couples Therapy時，突然發現主角夫妻所住的公寓看起來和她家一模一樣。

影片中可看到，史蒂芬妮節目看到一半突然停下來，抬頭望向自己的公寓，發現節目中許多同樣的物品也出現在她家中，包含同款電視和冰箱，甚至連貼在上面的貼紙都一樣。

影片曝光在網路上爆紅，獲得320多萬點閱，許多網友留言表示，「天啊，好像驚悚片的劇情」、「像《楚門的世界》還算好的，像《黑鏡》比較可怕」、「好可怕，如果是我遇到我會覺得自己瘋了」，還有網友開玩笑表示，「如果你改變家中某樣東西，節目裡的也會變嗎」。

史蒂芬妮後來表示，她連繫電視台希望能獲得解答，結果獲得節目製作人回覆，節目拍攝地點的確是她所住的大樓，那對夫妻是在她搬來之前的房客，所以影片中拍到的場景有可能真的是她家。