正妹街上勇敢抵抗變態男　因為「沒戴頭巾」反遭伊朗政府逮捕

▲女子街上被性騷擾,也遭到逮捕。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

伊朗一名25歲女子在街上遭騎機車男子騷擾,她勇敢挺身對抗,成功把對方推開,讓男子知難而退,然而事後卻因為「頭上沒戴頭巾」反遭到當局逮捕,引發外界關注。

年輕女子被騷擾反被逮捕的影片在網路上流傳,影片中可看到,這名長髮女子走在德黑蘭街上時,一名騎著機車的男子突然靠近她,嚇得女子立即出手推開對方,後來2人發生肢體衝突引發附近民眾注意,男子才駕車離開。

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.



Hengaw will publish an additional report. pic.twitter.com/bJ0EZj2jPW