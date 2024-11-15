正妹街上勇敢抵抗變態男　因為「沒戴頭巾」反遭伊朗政府逮捕

▲女子街上被性騷擾，也遭到逮捕。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

伊朗一名25歲女子在街上遭騎機車男子騷擾，她勇敢挺身對抗，成功把對方推開，讓男子知難而退，然而事後卻因為「頭上沒戴頭巾」反遭到當局逮捕，引發外界關注。

年輕女子被騷擾反被逮捕的影片在網路上流傳，影片中可看到，這名長髮女子走在德黑蘭街上時，一名騎著機車的男子突然靠近她，嚇得女子立即出手推開對方，後來2人發生肢體衝突引發附近民眾注意，男子才駕車離開。

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.



Hengaw will publish an additional report. pic.twitter.com/bJ0EZj2jPW — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 11, 2024

影片中的女子後來被確認是來自土耳其的25歲女子羅莎娜克(Roshanak Molaei Alisah)，伊朗人權組織在網路上指出，她因為事發時沒有戴頭巾違反當地法律，目前已被安全部隊拘捕。

伊朗警方證實，事件發生1日，「一名年輕女子與騎士在街上發生衝突，騎士騷擾了這名女子，目前2人都被移交司法機構，騎士因騷擾和違反交通規則面臨調查，女子也因為沒有遵守強制性的頭巾法遭到起訴」。

事件引發當地人權團體與活動者抗議，當地記者Masih Alinejad在網路上抨擊，「政府竟然不是懲罰騷擾女子的加害者，而是對受害者提出控訴」。由於羅莎娜克自從被拘捕以來外界無法得知她的情況，家人十分擔心她的安危。

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