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天兔時速剩5公里「2路徑成登陸變數」　今晚到明晨是關鍵

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風以每小時8轉5公里緩慢速度往台灣西南方近海推進，暴風圈預計今深夜碰觸南方陸地，花蓮以南、台南以南越晚風雨越明顯，後續受高壓強弱影響出現2路徑，可能明天下半天登陸，在陸地上或出海後消散；若在西南方近海續往西南移動，可能不登陸，今晚到明天將是路徑變化關鍵。

▲▼天兔颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

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氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔颱風未來將緩慢往台灣西南方近海接近，花蓮以南、台南以南構成影響，越晚風雨越明顯。

天兔颱風今上午11時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約160公里處，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉東北東進行，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑120公里，陸警仍維持高雄、屏東、台東、恆春半島等4地。

▲▼天兔颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風影響。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，天兔颱風未來移動速度將越來越慢，各國預測明天清晨前路徑一致，往西南方近海靠近，暴風圈今深夜接觸南方陸地，減弱過程，颱風中心預計明天下半天登陸陸地，可能出海後或是在陸地上就減弱為熱帶低壓；不過後續路徑仍有變數，若高壓明顯減弱，天兔可能緩慢滯留西南方近海往西南移動，也有可能不登陸，但台東和屏東雨勢仍明顯，「後續路徑如何走，今天晚間到明天清晨將是關鍵。」

至於風雨影響，伍婉華說明，天兔颱風過去一直減弱，今天中午前恆春出現30毫米時雨量，預估颱風逐漸往北北西、東北移動，靠近過程環流帶來明顯降雨，持續影響花蓮以南和高雄以南地區，南花蓮、屏東以南降雨變多，台東、恆春半島出現局部大雨。

▲▼天兔颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風影響降雨。（圖／氣象署提供）

未來降雨方面，氣象署預估花蓮以南、高雄以南有明顯降雨外，台東、恆春半島、屏東山區有局部豪雨，花蓮、屏東平地、高雄有局部大雨，中部以北、北部降雨不明顯。

不過颱風離開後，東北季風接力，北部雨勢轉大，伍婉華表示，明天下半天颱風減弱，明天晚上到周日東北季風南下，颱風離開後，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有大雨。

此外，今天空氣品質差，伍婉華說明，中部以北很多地方空氣品不好，且有濃霧，因為處颱風背風側弱風區，有汙染源不容易排放，造成空氣品質灰濛濛一片。
 

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