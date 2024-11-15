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出去玩「美食、景點」哪一個優先？　一票秒選：除非特別有名

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲出去玩比較想要吃美食還是踩點？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在假日安排旅行、出遊行程，近日就有網友發文表示，他準備和好友一起出國，不知道大家出去玩的時候，比較想要多多享受美食，還是多到景點走走呢？貼文曝光後，掀起網友討論，「景點啦，吃的真的還好，除非超有特色」、「絕對是吃，景點真的還好」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「旅行比較注重吃還是注重踩點」為標題發文，提到他和好友近日決定要一起出國，彼此也達成共識，想要多吃點美食，至於景點則是順其自然。與此同時，他也好奇其他人會怎麼安排行程？會比較想要吃美食，還是多去景點看看？

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貼文曝光後，多數網友都表示，「景點為主，附近再找好評的美食，不能本末倒置」、「當然是景點為主，食物吃當地特色就好，當地人覺得好吃的食物不見得合你的口味，不如景點優先」、「我選擇踩點，有時候吃沒幾餐就膩了」、「景點先，但吃的也有做功課，免得找到太雷的店」、「景點吧，除非是特別有名的餐廳」。

也有網友則回應，「看去哪啊，去香港就吃，歐美就景點」、「年輕人肯定是吃啊」、「功課多做，就能都兼顧了」、「去美食豐富的國家會是吃＞景點，如果是美食比較少的就注重景點」、「都不是，我重體驗」、「自己高興就好，我只是想換個地方躺著休息」。話題引發討論。

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