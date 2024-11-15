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天兔走法瘋瘋的！他驚見颱風「超愛走1路徑」撲台　原因曝光了

▲▼天兔颱風上午8時路徑。（圖／氣象署提供）

▲天兔預計今深夜觸陸。（圖／氣象署提供）

網搜小組／劉維榛報導

天兔龜速來襲，許多人不希望再放今年第4次颱風假！有網友好奇直呼，為何最近幾次颱風都是類似路徑，「從下面靠近，然後大轉彎往北撲向台灣呢？」文章引來氣象粉專「台灣颱風論壇」小編解釋，其實這種大拋物線北轉路徑很常見，只是往年北轉移動時，離台灣比較遠而已。

一名網友在Threads疑惑求問，為何最近幾次颱風的路徑，「都類似這種從下面靠近，然後大轉彎往北撲向台灣呢？好害怕這種走向的風」，希望有氣象達人可以幫解惑。

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底下網友熱議，「跟北方高氣壓有關，你看一下Windy」、「受北太平洋高壓和西伯利亞高壓影響才這樣走」、「太平洋高壓今年秋冬仍比較強勢，往年較弱所以颱風都去日本」。

留言串，還釣出「台灣颱風論壇」小編親自解釋原因，「統計上，颱風走這種大拋物線北轉非常常見，佔一半，只是前幾年拋物線上去的時候離台灣比較遠而已」。

氣象署簡任技正伍婉華說明，天兔颱風強度在今天清晨5點減弱為輕颱，未來會以較慢速度往西南方海面靠近，花蓮以南和台南以南地區將受影響，天兔颱風暴風圈預計今天深夜接觸南方陸地包括恆春等，未來強度仍會減弱，在台灣西南海域將以較慢速度前進，預計明天傍晚後登陸台灣陸地後，在台灣上空或是出海後減弱為熱帶性低氣壓；若颱風強度沒有減弱，可能周日還會在台灣上空，目前資料顯示還不明確。

「台灣颱風論壇」也在粉專指出，天兔登陸熱區仍然是屏東至恆春半島間，登陸之後強度會快速減弱，從台東附近出海後可能剩下熱帶低壓，如同山陀兒一樣灰飛煙滅。

最後，「台灣颱風論壇」強調，即便如此，天兔的核心小，但還是有頗強的環流雨帶，明天靠近～登陸的過程中，「高雄、屏東、台東、花蓮仍會有強風大雨；台南、嘉義、南投山區則是間歇強風及大雨」，依然不可以輕忽，別小看輕度颱風，畢竟這隻兔子一路走來都瘋瘋的。

▼天兔登陸過程中，南部注意強風大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

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