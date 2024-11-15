天兔來了興達港2工作船「硬要出港」　海巡怒開單最重罰25萬

▲天兔靠近，興達港2工作船執意出港，船長遭開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

天兔颱風暴風圈靠近南方近海，昨(14日)下午高雄市政府公告，漁港區域、沿海海岸劃定警戒區，船隻准進不准出，但仍有2艘工作船以避風為由執意出港，海巡署勸導無效，依災害防救法開立舉發單，函送市府裁罰，最低5萬、最高25萬元罰鍰。

還巡署南部分署第一一岸巡隊指出，高雄市政府宣布，昨(14日)下午3點40分起，高雄市漁港區域、沿海海岸劃定警戒區（船隻准進不准出）。不過在下午4點多，高雄興達漁港仍有2艘工作船「祥○號」及「浤象○號」要出港前往高雄一港口。

▲船長以避風為由，執意出港。（圖／記者許宥孺翻攝）

安檢所人員向船長勸導，但2名船長都不聽勸，海巡人員便開立勸導書告知相關規定，但船長仍以前往一港口避風為由，執意要出港，安檢人員即依災害防救法開立舉發單，並函送高雄市政府裁罰。

海巡署表示，為維護民眾生命、財產安全，海巡署同步配合地方主管機關，對觀浪民眾及入出港船舶進行勸導、舉發工作。颱風期間禁（限）制令發布時，如違反災害防救法第30規定，可處新臺幣5萬元以上，25萬元以下罰鍰。

▲海巡人員對船長開立舉發單，最重可罰25萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）