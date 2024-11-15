　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

財團法人台灣民意基金會今（15日）早上發表「關於川普欲向台灣收取保護費的民意反應」即時民調。數據顯示，三成九同意「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的」，五成一不同意。不同意者比同意者多12個百分點。其中民進黨支持者有五成八同意、民眾黨有四成四同意、而國民黨僅一成九同意。

外媒報導，為回應美國總統當選人川普（Donald Trump）的「保護費」說，台灣將提出將近新台幣5000億的軍購，清單包含F35戰機，要向即將上任的川普政府展現抗中決心。

民調詢問，「關於川普所提台灣保護費問題，有人說「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的。」請問您同不同意？」結果發現：10.1%非常同意，28.6%還算同意，25.1%不太同意，26.3%一點也不同意，7.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成九同意「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的」，五成一不同意。不同意者比同意者多12個百分點。

台灣民意基金會表示，在目前這個時間點上，過半數台灣人對川普選前所提「保護費」的說法還不想買單，即便是為防止中共武力犯台。這暗示「保護費」問題，可能成為未來4年美台關係新變數，美台關係可能更好也可能變壞，並進一步牽動台灣內部政局及兩岸關係的演變。

首先，從性別看，當男性公民對「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國協防台灣」看法嚴重分歧時，女性公民多數傾向不同意。具體地講，男性公民中，四成七同意，四成七不同意；女性公民中，三成一同意，五成六不同意。

再從年齡層看，40歲以下年輕人較傾向同意「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國防衛台灣」，40歲以上較傾向不同意。具體地講，20-24歲，六成四同意，三成三不同意；25-34歲，四成六同意，四成八不同意；35-44歲，四成一同意，四成九不同意；45-54歲，三成五同意，五成七不同意；55-64歲，三成三同意，六成三不同意；65歲及以上，三成二同意，四成九不同意。

從政黨傾向看，不同政黨支持者對「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國協防台灣，也是值得的」有明顯不同看法，民進黨支持者多數同意，國民黨與民眾黨支持者多數不同意，但有程度的差別。

具體地講，民進黨支持者，五成八同意，三成六不同意；國民黨支持者，一成九同意，七成七不同意；民眾黨支持者，四成四同意，五成三不同意；中性選民，三成同意，四成九不同意。

▼台灣民意基金會「川普欲向台灣收取保護費的民意反應」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會「川普欲向台灣收取保護費的民意反應」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年11月11-13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陣容沒到最頂！中華隊「2連勝贏在細節」　鄉民給滿分：真的猛
醫示警！　這2天外出「一定要戴口罩」
不是台灣也進場！球迷搶看啦啦隊　日媒驚：比賽反而沒看
快訊／明午前2地達停班課標準　最新風雨預測出爐
快訊／2縣市大雨特報！　天兔外圍環流甩雨彈
多縣市灰濛濛！　彭啓明：與天兔有關
44歲本土劇女星生了！　淚崩產女：終於來到我的身邊
天兔環流重整中！　鄭明典：不一定走登陸往東路線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

坦言認識呂政璋「也有推薦」　潘孟安駁賴清德震怒：不要看圖說故事

蔣萬安喝多多綠祝中華隊贏多明尼加　議員拿超夯鬆餅堡祝周六勝日

台智光案北市警啟動備援系統招標　蔣萬安：嚴審選出最優良廠商

「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

潘孟安率考委被提名人拜會立院　「必須展現這樣的誠意跟態度」

前艦長呂禮詩大讚「我們中國軍武強」　綠委：傷害國家令人不齒

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

川普重回白宮會把台灣賣掉？　范琪斐觀點「美抗中≠保台」

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

坦言認識呂政璋「也有推薦」　潘孟安駁賴清德震怒：不要看圖說故事

蔣萬安喝多多綠祝中華隊贏多明尼加　議員拿超夯鬆餅堡祝周六勝日

台智光案北市警啟動備援系統招標　蔣萬安：嚴審選出最優良廠商

「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

潘孟安率考委被提名人拜會立院　「必須展現這樣的誠意跟態度」

前艦長呂禮詩大讚「我們中國軍武強」　綠委：傷害國家令人不齒

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

川普重回白宮會把台灣賣掉？　范琪斐觀點「美抗中≠保台」

33歲男越南離奇亡！託夢前妻「殯儀館變夜店」　背後玄詭原因曝

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

台64高架中和段「工程落石」！轎車經過慘遭土塊砸傷

天兔亂海空運「國內外班機取消34架次」　交通船48航次停開

送女友回家恍神「騎進迴轉道翻車」畫面曝光　顱內出血昏迷送醫

台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」！他嘆：又熱又遠還被坑

清宮重返台灣憶國中比賽 驚：大家都很壯碩

遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯

先探／川普當家　鎖定3大產業贏家

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

陳啓昱案有更大咖？郭正亮曝1事很危險

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

弱國閉嘴！范琪斐觀點「美抗中≠保台」

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

北捷擬修法禁食區賣食物惹議　蔣回應了

上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP

更多熱門

相關新聞

台美代表APEC會談雙邊關係與合作

台美代表APEC會談雙邊關係與合作

美國貿易代表署今天指出，美國貿易代表戴琪在亞太經濟合作會議期間，與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮會談。戴琪強調，美台經貿關係的重要性，也討論台美21世紀貿易倡議。

天兔暴風圈今深夜碰觸南方陸地　明傍晚登陸「可能在台上空消散」

天兔暴風圈今深夜碰觸南方陸地　明傍晚登陸「可能在台上空消散」

瘋狂天兔「走走停停」延後明傍晚登陸　2地首當其衝

瘋狂天兔「走走停停」延後明傍晚登陸　2地首當其衝

快訊／天兔颱風陸警範圍擴大4地　暴風圈殺到台灣南方近海

快訊／天兔颱風陸警範圍擴大4地　暴風圈殺到台灣南方近海

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

關鍵字：

台灣川普保護費台灣民意基金會台美關係民調

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面