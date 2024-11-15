台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

▲美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

財團法人台灣民意基金會今（15日）早上發表「關於川普欲向台灣收取保護費的民意反應」即時民調。數據顯示，三成九同意「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的」，五成一不同意。不同意者比同意者多12個百分點。其中民進黨支持者有五成八同意、民眾黨有四成四同意、而國民黨僅一成九同意。

外媒報導，為回應美國總統當選人川普（Donald Trump）的「保護費」說，台灣將提出將近新台幣5000億的軍購，清單包含F35戰機，要向即將上任的川普政府展現抗中決心。

民調詢問，「關於川普所提台灣保護費問題，有人說「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的。」請問您同不同意？」結果發現：10.1%非常同意，28.6%還算同意，25.1%不太同意，26.3%一點也不同意，7.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成九同意「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的」，五成一不同意。不同意者比同意者多12個百分點。

台灣民意基金會表示，在目前這個時間點上，過半數台灣人對川普選前所提「保護費」的說法還不想買單，即便是為防止中共武力犯台。這暗示「保護費」問題，可能成為未來4年美台關係新變數，美台關係可能更好也可能變壞，並進一步牽動台灣內部政局及兩岸關係的演變。

首先，從性別看，當男性公民對「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國協防台灣」看法嚴重分歧時，女性公民多數傾向不同意。具體地講，男性公民中，四成七同意，四成七不同意；女性公民中，三成一同意，五成六不同意。

再從年齡層看，40歲以下年輕人較傾向同意「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國防衛台灣」，40歲以上較傾向不同意。具體地講，20-24歲，六成四同意，三成三不同意；25-34歲，四成六同意，四成八不同意；35-44歲，四成一同意，四成九不同意；45-54歲，三成五同意，五成七不同意；55-64歲，三成三同意，六成三不同意；65歲及以上，三成二同意，四成九不同意。

從政黨傾向看，不同政黨支持者對「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國協防台灣，也是值得的」有明顯不同看法，民進黨支持者多數同意，國民黨與民眾黨支持者多數不同意，但有程度的差別。

具體地講，民進黨支持者，五成八同意，三成六不同意；國民黨支持者，一成九同意，七成七不同意；民眾黨支持者，四成四同意，五成三不同意；中性選民，三成同意，四成九不同意。

▼台灣民意基金會「川普欲向台灣收取保護費的民意反應」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年11月11-13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。