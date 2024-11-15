　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

▲▼美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）將退出，欲聯手川普。（圖／路透）

▲川普提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普14日宣布，將提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長。消息一出後，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）和諾瓦瓦克斯（Novavax）等疫苗廠的股價全數下跌。

綜合外媒報導，現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持川普。

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來，在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色，他的主張包括稱新冠疫苗是「有史以來最致命」的疫苗。因此，小羅勃甘迺迪獲提名後，莫德納、輝瑞和諾瓦瓦克斯等疫苗廠的股價全數下跌。

CNN報導指出，莫德納股價一度下跌達6%、輝瑞下跌近2%，而諾瓦瓦克斯則幾乎下跌了6%。德國的BioNTech股價下跌7%，英國的葛蘭素史克（GSK）則下跌了2%。

川普在社群平台發文表示，「保護所有美國人的健康與安全是任何政府最重要的職責，而衛生與公共服務部將在確保大家免受有害化學物質、污染物、農藥、藥品及食品添加劑侵害方面發揮重要作用，這些問題已造成了國內的健康危機。」

川普指出，「小羅勃甘迺迪先生將重振這些機構，回歸黃金標準的科學研究傳統和透明的榜樣地位，結束慢性病流行，讓美國再度健康偉大！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
瘋狂天兔「走走停停」延後明傍晚登陸　2地首當其衝
韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到
LIVE／天兔放慢轉向「雨炸3地」　氣象署最新說明
快訊／天兔颱風陸警範圍擴大4地　暴風圈殺到台灣南方近海
她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多
蜜雪薇琪的她「46歲素顏」罕曝光　蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生
好市多上架大包裝魔性口味洋芋片　會員驚訝：很多人1次買2、3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

天兔威力減弱！　日本氣象廳預估「18日降為熱帶低壓」

川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

快訊／日皇室「最高齡成員」三笠宮崇仁親王妃逝世　享嵩壽101歲

中國飛彈越領空　帛琉總統：有意要求美部署「愛國者防空系統」

台灣續留美國財政部「匯率操縱」觀察名單　韓國重新納入

Fed放鷹！美股跌207點　台積電ADR逆勢反彈

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

醫院大戰網美還拍片！巴西醫慘被開除　她抱怨：大家都只罵我

美男遭警逼供17小時崩潰認「弒父」　親姊突致電通知：爸還活著

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

天兔威力減弱！　日本氣象廳預估「18日降為熱帶低壓」

川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

快訊／日皇室「最高齡成員」三笠宮崇仁親王妃逝世　享嵩壽101歲

中國飛彈越領空　帛琉總統：有意要求美部署「愛國者防空系統」

台灣續留美國財政部「匯率操縱」觀察名單　韓國重新納入

Fed放鷹！美股跌207點　台積電ADR逆勢反彈

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

醫院大戰網美還拍片！巴西醫慘被開除　她抱怨：大家都只罵我

美男遭警逼供17小時崩潰認「弒父」　親姊突致電通知：爸還活著

天兔暴風圈今深夜碰觸南方陸地　明傍晚登陸「可能在台上空消散」

委內瑞拉11比0扣倒荷蘭　率先搶進12強複賽

超車驟停挨罰2.4萬　駕駛「告知騎士沒兩段式轉彎」免罰理由曝光

快訊／台積電漲5元至1040　台股開盤上漲52點

嘉義4煞揮棒砸宮廟！少年持瓦斯槍反擊　「5人全遭警帶回」畫面曝

贈票／GOT7有謙寵鳥寶寶！11／22開唱過生日《ETtoday》送你看演唱會

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥　共同見證追火車十週年

48歲六月大秀「零贅肉筆直美腿」：中年婦女積極奮發向上！

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

快訊／國道追撞物流車！豪華休旅起火「燒到爛毀」　駕駛送醫

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

男遭逼供17小時崩潰認弒父…爸還活著

Fed放鷹　美股跌207點

巴西醫院內大戰網美！她怨：大家只罵我

美俄死對頭「首次連結」影片曝光

即／日皇室「最高齡成員」逝世　享嵩壽101歲

避免被摔爛！機場員工曝「行李箱要挑這款」

南韓三星電子「股價狂跌」　425萬股民哭了

韓少校「勒斃分屍」裝石塊投河　人腿浮上來

大谷50轟球展出　美球迷驚訝高規格保全

俄無人機飛進房間　14歲少女在家活活炸死

韓二壘安改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」

追夢人哀歌：「美國夢」的安魂曲

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

更多熱門

相關新聞

中國飛彈越領空　帛琉有意要求美部署愛國者

中國飛彈越領空　帛琉有意要求美部署愛國者

台灣友邦帛琉總統惠恕仁12日接受日本共同社專訪說，中國9月25日向太平洋發射洲際彈道飛彈越過帛琉領空，讓帛琉受直接威脅，有意向美國要求部署愛國者飛彈防空系統來應對。

台灣續留美財政部「匯率操縱」觀察名單

台灣續留美財政部「匯率操縱」觀察名單

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

追夢人哀歌：「美國夢」的安魂曲

追夢人哀歌：「美國夢」的安魂曲

白雪公主咒川普支持者不得安寧

白雪公主咒川普支持者不得安寧

關鍵字：

川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞衛生部長疫苗新冠疫苗莫德納Moderna輝瑞PfizerNovavax

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

LIVE／天兔明午暴風圈觸陸　氣象署最新說明

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

賀棒球二連勝！超商再祭買1送1

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面