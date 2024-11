川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

▲川普提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統當選人川普14日宣布,將提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長。消息一出後,莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)和諾瓦瓦克斯(Novavax)等疫苗廠的股價全數下跌。

綜合外媒報導,現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)曾以獨立身分參選總統,但在8月宣布退選,轉而支持川普。

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來,在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色,他的主張包括稱新冠疫苗是「有史以來最致命」的疫苗。因此,小羅勃甘迺迪獲提名後,莫德納、輝瑞和諾瓦瓦克斯等疫苗廠的股價全數下跌。

CNN報導指出,莫德納股價一度下跌達6%、輝瑞下跌近2%,而諾瓦瓦克斯則幾乎下跌了6%。德國的BioNTech股價下跌7%,英國的葛蘭素史克(GSK)則下跌了2%。

