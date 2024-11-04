菜色介紹一半！女客突逼戴口罩「不然給我閉嘴」　同行人不忍了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名服務生日前上班時，碰到一位女奧客，當時她上菜並介紹菜色之際，對方突然要求她戴上口罩，更不客氣地說「不然就給我閉嘴」，而此舉讓同行客人都看不下去。對此，大多網友認為，戴口罩的要求沒問題，只是奧客的態度太誇張了。

女網友昨在Dcard發文提到，她是在宴會廳上班的服務生，當天她上菜時一如往常地微笑，並跟客人介紹菜色；怎料，女客人突然嗆聲，「把妳的口罩給我戴好，不然妳上菜的時候就給我閉嘴，我是來吃飯的，不想吃到你們的口水。」

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聞言，她連忙點頭回答知道了，「後來我和同事便按照客人的要求，上菜時不說話，儘量用眼神和肢體動作來進行工作，由於客人桌上擺滿了菜，需要移動桌上物品才能夠繼續上菜，我便伸手移動茶壺，讓桌上有足夠的空間，沒想到此舉完全惹怒那位女客人。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

她上完菜準備退出包廂時，女客人突然衝出來，大聲喝斥「妳剛剛那是什麼意思？為什麼要推茶壺？什麼鬼態度啊？」「妳現在在不爽是不是，妳剛剛那個態度我覺得非常不OK」。

後來，原PO同事聽到同桌客人對該女說，「妳也太苛刻，按照妳的邏輯，我們也不能講話啊！」結果女客人直回，「我們沒差啊！我們就聊我們的，我們是客人欸。」

對此，網友們紛紛回應，「我是覺得會接觸餐點的人最好還是戴口罩，這沒什麼問題，只是她的態度差，嘴臉字句很機X」、「提出戴口罩要求可理解，但態度實在不用這樣，感覺像逮到機會撒野而已」、「不要太在意，到哪都會有奧客」、「客人說話態度很不客氣，但其實一開始的要求還算合理」、「好想看她的嘴臉喔」。