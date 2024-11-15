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「跨域就業補助」提供交通租金補貼　嘉義就業中心：最高6萬

▲▼ 南漂青年拚事業！嘉義就業中心推「跨域就業補助 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲▼ 南漂青年拚事業！嘉義就業中心推「跨域就業補助 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部為協助失業者儘速進入勞動市場就業，減低其異地就業障礙，推動「跨域就業補助」，促進初次尋職青年、高齡者、中高齡者或就業保險被保險人穩定就業，其中25歲青年劉宏澤，就透過跨域就業補助大幅降低租屋負擔，直呼勞動部照顧青年超有感！

▲▼ 南漂青年拚事業！嘉義就業中心推「跨域就業補助 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲跨域就業補助讓青年專心投入職場。（圖／嘉義就業中心提供）

遠從桃園來嘉義工作的劉宏澤，大學就讀國立嘉義大學木質材料與設計學系，對於木造建築與繪圖有高度興趣，畢業後決定留在百年「木材之都」嘉義生根發展，但跟許多跨縣市租屋族一樣，劉需要離鄉背井負擔房租開銷，幸虧嘉義就業中心運用「跨域就業補助」協助錄取福樟實業有限公司擔任建築製圖員，並拿到12個月60%的租金補助，為劉省下超過5萬元的房租開銷！

▲▼ 南漂青年拚事業！嘉義就業中心推「跨域就業補助 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲青年投身自己喜歡的專長工作還可以領津貼補助 。（圖／嘉義就業中心提供）

「嘉義具備豐富的歷史及文化特色，有不少當地木構老屋重新翻新及修繕，讓我有機會可以好好學習木構建築方面專業知識」劉宏澤表示，本身對於木構建築有濃厚的興趣，大學主要是做木製家具為主，畢業前考取家具木工技術士乙級證照，目前工作是以木構建築為主，雖然都與木材相關，但家具與建築差異相當大，對宏澤來說是全新的領域，而嘉義是絕佳的學習場域。

宏澤在嘉義就業中心的積極協助下，順利媒合到位在嘉義的福樟實業有限公司，並在就服員協助下申領到12個月的租金補助，「補助金很有感！而且有把計畫分享給身邊許多朋友！」劉宏澤說，對於選擇離鄉背井的社會新鮮人，租金補助真的幫上大忙，減輕不少經濟負擔，讓宏澤能全心投入職場，獲得同事們的肯定，還被主管誇獎「對工作很有熱忱」。

嘉義就業中心主任李奇玟說，求職者只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加「跨域就業補助」計畫，經公立就業服務機構推介至離家30公里以外地點，補助求職交通費每人每次500元，每年4次為限，情況特殊可到1250元；就業交通補助則每月1000至3000元不等，最長發給12個月；另有補助房租60%，每月最高5000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助3萬元，幫助求職者穩定安心就業，計畫詳情歡迎電洽05-2240656嘉義就業中心。

 
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