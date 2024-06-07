王品旗下2大品牌進軍嘉義　3場徵才提供610職缺...最高薪50K

▲ 知名品牌進駐嘉義連辧3場徵才釋出610職缺最高薪50K 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

王品集團旗下兩大熱門品牌「尬鍋」與「和牛涮」，七月將插旗嘉義市，共釋出60個職缺，勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心於6月12、14、26日共辦理3場徵才活動，地點皆在中心2樓，涵蓋製造業、餐飲服務業、保全業與批發業等16家廠商，提供610個工作機會，其中餐飲服務業主管薪資更上看50K，歡迎畢業生及求職民眾踴躍前往，把握求職機會。

王品集團旗下「尬鍋」與「和牛涮」，釋出職缺月薪均37K，兼職人員時薪也有200元以上，各企業也祭出高薪搶人才，最吸睛屬群品餐飲(石二鍋)開出最高薪50K找儲備店經理；其次中興保全服務工程師也開出45K高薪；而米塔集團釋出最多135個職缺，正職人員月薪均達42K、儲備幹部更是上看45K；若想找工時彈性職缺，家樂褔的營運(收銀)服務專員、食品技術專員則可依員工需求，彈性調整工時，對求職民眾可說是一大福音。

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本月參加徵才廠商有王品餐飲、中興保全、米塔集團、群品餐飲(石二鍋)、家樂福、、等釋出組裝技術員、品保工程師、收銀(營運)服務專員、會計員、倉管員、包裝員、行銷人員、儲備店經理、內外儲備幹部、計時人員、廚藝助理、服務工程師、正職(兼職)門市服務員、、等眾多工作機會。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，這三場徵才活動適逢畢業季，也歡迎應屆畢業生參加，另外勞動部推出「青年跨域就業津貼」，只要是18至29歲或未滿18歲已高中畢業的初次尋職青年，經公立就業服務機構推介到離家30公里外地點工作，可提供「求職交通補助金」、「異地就業交通補助金」、「租屋補助金」、「搬遷補助金」及為了促進青年就業並補足產業人才缺口，同時推動「投資青年就業方案第二期」職涯服務，全方位協助青年朋友確定「方向」，描繪個人職涯藍圖，並接軌職業、就業服務資源，幫助青年錨定未來接軌職場。

民眾若想了解更多徵才資訊及計畫詳情，可上「台灣就業通網站-徵才專區」(https://pse.is/4mvchp)查詢，或上雲嘉南分署網站(https://yct168.wda.gov.tw/)或電洽05-2240656嘉義就業中心。