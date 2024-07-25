鼓勵雇主打造中高齡友善職場　嘉義就業中心助70歲婦女就業

▲▼ 勞動部嘉義就業中心助攻70歲婦女就業 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

曾當過10年藥房老闆娘的芳姊(化名)，原本生活寬裕，直到20年前丈夫罹患肝癌、藥房歇業，家中生計陷入困境，需要外出工作謀生、卻因70歲高齡遲遲找不到工作，就在失去求職信心之際，求助勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心，就服員運用多項就業促進工具，不僅協助芳姊成功就業立川黃金鍋餐飲服務人員，還可領到婦女再就業獎勵金3萬元，直呼感謝嘉義就業中心神助攻！

芳姊表示，靠著打臨工的微薄薪水，甚至將家中房產抵押才能勉強維持生計，面對每個月還要償還貸款的壓力，芳姊希望能找到全職工作，但求職過程中卻因高齡身份而屢屢碰壁，讓她漸漸失去求職信心，直到朋友介紹她前往嘉義就業中心，才為她帶來一線曙光。

芳姊說，嘉義就業中心的就服員耐心又親切，積極幫忙找工作，自己也在大家的鼓勵、協助與細心介紹下，蓄滿勇氣繼續求職，順利媒合到立川黃金鍋餐飲店。

嘉義就業中心就服員表示，為協助芳姊找尋其就業方向，除進行就業市場分析與就業諮詢，評估芳姊的體能狀態和工作偏好，並積極運用「職場學習再適應計畫」和「僱用獎助措施」，終於順利助她重返職場，到立川黃金鍋擔任餐飲服務及接待人員，芳姊說「非常珍惜這份工作」，勤奮工作的態度不僅深獲同事的喜愛，客人也稱讚芳姊在確認餐點及清潔桌面的工作上很細心。

「芳姊很認真學習，也願意向年輕一輩的同事請教」，雇主說僱用芳姊是正確的決定，並搭配運用勞動部「僱用獎助措施」及「職場學習再適應計畫」，更讓芳姊或其他高齡待業者，有3個月的時間進行職場學習與適應，並補助企業用人費用、減輕薪資負擔，鼓勵企業能多進用中高齡勞工，雖身體條件及速度因年齡有所受限，但其穩定度與豐富的工作經驗，都不亞於其他世代的求職者，並表示以往都只雇用兼職人員，但特別雇用芳姊為正職人員，讓她在新的職涯歷程再次發光。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，婦女重返職場相當不易高齡者尤其困難，根據勞動部勞動參與率統計，112年65歲以上女性勞參率僅有6.4%，可見活化高齡者勞動力是現今重要的課題。勞動部推動「婦女再就業計畫」針對因家庭因素離開職場的婦女提供「自主訓練獎勵」和「再就業獎勵」，最高補助3萬元；「職場學習再適應計畫」透過補助個案職場學習及再適應津貼並提供雇主行政管理及輔導費，鼓勵雇主打造友善職場學習環境，讓求職者安心學習工作技能；「僱用獎助措施」鼓勵雇主聘用特定失業勞工，共同協助婦女、中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。