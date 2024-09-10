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打點裝扮讓面試更順利　嘉義就業中心推義剪及二手服飾助力

▲▼ 嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 公私協力一次搞定！ 。（圖／嘉義就業服中心）

▲嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 ，讓公私單位協助民眾就業面試前妝容及服裝整理一次到位沒煩惱。（圖／嘉義就業服中心）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助弱勢民眾就業，嘉義就業中心啟動「妝點履歷，剪易求職」活動，號召在地民間團體、職業工會、職訓單位…等，首創以「政府0預算」「弱勢0負擔」建構公益平台，經就服員諮詢評估後透過公私協力合作模式，一同為弱勢求職者進行面試前大改造，從髮型設計、開運妝容、整體造型，到最後一站的影音履歷，為弱勢求職者打造一條龍客製化的服務，讓求職面試更有力！

▲▼ 嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 公私協力一次搞定！ 。（圖／嘉義就業服中心）

嘉義就業中心主任李奇玟表示，本次活動整合各方人力及物力，除運用社團法人台灣多元人力資源發展協會附設職訓中心優質的職業訓練場地及師資外，並透過公私協力集結嘉義市男子髮藝造型職業工會、嘉義市照相錄影業職業工會等單位的人力資源；在物資捐贈部分包含腳踏車、衣服、包包…等，由企業及民間團體如101單車館、佛教慈濟基金會、社團法人中華耀齡協會、形象美學協會及中心同仁捐贈等。免費為弱勢求職者提供交通工具、義剪、妝容、物資及影音履歷等，全方位做好就業前的準備。

▲▼ 嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 公私協力一次搞定！ 。（圖／嘉義就業服中心）

有著中低收身分的阿振(化名)表示，雖然知道面試時形象非常重要，但因生活困頓沒有多餘預算整理自己的外表儀容，非常感謝嘉義就業中心辦理這場活動，為求職者提供免費的妝髮服務，並從旁協助挑選合適面試的二手服裝，讓阿振直呼「從髮型、妝容到服裝，一次搞定，真的太讚了！」

▲▼ 嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 公私協力一次搞定！ 。（圖／嘉義就業服中心）

在完成改造後，嘉義就業中心就服員更教導求職者自我介紹技巧，進一步提供影音履歷錄製服務，以便求職者在投遞電子履歷時一併檢附，這一項創新作法可讓求職者以多元方式向雇主展現自己，亦可避免求職者使用紙本履歷，因字跡潦草不易閱讀而降低錄取機會。阿振興奮的說：「影音履歷超先進的！」

▲▼ 嘉義就業中心「妝點履歷，剪易求職」活動 公私協力一次搞定！ 。（圖／嘉義就業服中心）

台灣多元人力資源發展協會職訓中心黃盈嘉主任表示，職訓中心主要核心訓練類別為男子理髮、女子美容美髮、影像拍攝…等，尤其美容類場地亦是勞動部即測即評的訓練場所，非常適合為民眾做彩妝義剪服務；另因中心每年皆有開辦影像拍攝職前班，未來亦可無償提供專業攝影棚給就業中心錄製失業者的影音履歷。很開心可以與嘉義就業中心攜手辦理「妝點履歷，剪易求職」活動，共同挹注人力與物力一起響應ESG，非常具有意義。

李奇玟再說，勞動部雖已有「服裝儀容整備計畫」，但每人每年1次為限；而本次運用公私協力為弱勢者打造求職前一條龍客製化服務，不但補足公部門經費有限的問題，更擴大了服務對象及服務項目，失業民眾如有上述的服務需求，可洽詢嘉義就業中心，電話：05-2240656分機132，經就服員諮詢評估後，再依評估結果提供相關服務。未來中心將持續定時定點辦理，實施一段時間後再做滾動式檢討提供更好的服務，將效益擴散出去。

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