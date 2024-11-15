天兔暴風圈今深夜碰觸南方陸地　明傍晚登陸「可能在台上空消散」

▲天兔颱風上午8時路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風減弱為輕颱，速度放慢轉向，暴風圈已抵達台灣南方近海，氣象署表示，天兔暴風圈今深夜將碰觸恆春等南方陸地，預計明天傍晚後登陸，可能在台灣上空或出海後減弱為熱帶低壓，今天下午後南部和東部雨勢加大。

天兔颱風今天上午8時中心在鵝鑾鼻的南南西方約200公里之處，減慢速度以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑120公里，陸警範圍包括高雄、屏東、台東、恆春半島，新增台東區域，海上警戒範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

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氣象署簡任技正伍婉華說明，天兔颱風強度在今天清晨5點減弱為輕颱，未來會以較慢速度往西南方海面靠近，花蓮以南和台南以南地區將受影響，天兔颱風暴風圈預計今天深夜接觸南方陸地包括恆春等，未來強度仍會減弱，在台灣西南海域將以較慢速度前進，預計明天傍晚後登陸台灣陸地後，在台灣上空或是出海後減弱為熱帶性低氣壓；若颱風強度沒有減弱，可能周日還會在台灣上空，目前資料顯示還不明確。

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，秋颱路徑變化比較多，全世界對颱風到明天清晨路徑指引趨於一致，但之後轉向東北或通過台灣上空，或向西南方移動等路徑，仍有不確定性，天兔颱風到西南部海面停滯，若結構減弱較多，將往西南移動，颱風強風侷限偏南端陸地，台東、恆春降雨明顯。

針對天兔帶來風雨影響，伍婉華說明，強風豪雨區域集中暴風圈內，隨颱風減弱，結構也在減弱中，但颱風周圍有較強回波，有明顯降雨，隨颱風逐漸靠近，降雨將會增加，尤其今天下午以後。

伍婉華表示，今天上午花蓮以南、高雄以南開始下雨，下午之後將向北擴展、台南和花蓮也都有降雨現象，今天下半天到明天清晨花蓮以南和高雄以南有明顯雨勢，台東、恆春半島、西南部有局部豪雨，花蓮、屏東平地、綠島、蘭嶼有局部大雨，明天白天到下半天降雨要看颱風減弱或移動狀況而定。

▲▼天兔颱風影響降雨和強風。（圖／氣象署提供）