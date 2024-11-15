快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風龜速進逼，暴風圈預計今(15日)深夜觸陸，中央氣象署公布最新風雨預測，未來24小時雨量預測方面，台東縣山區明天下午2點前符合停班課標準；至於風力，恆春半島符合停班停課標準。不過是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

根據氣象署今上午10時最新風雨預測，未來24小時雨量部分，明天下午2點前台東縣山區累積雨量預測達200到340毫米，達停班停課標準；風力方面，明天上午6時前，恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達標。

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▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

天兔颱風今天上午8時中心在鵝鑾鼻的南南西方約200公里之處，減慢速度以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑縮小為120公里，未來仍有減弱趨勢。

氣象署今上午8時半發布陸警範圍則包括高雄、屏東、台東、恆春半島等4地，新增台東區域；海上警戒範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。