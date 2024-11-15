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台灣續留美國財政部「匯率操縱」觀察名單　韓國重新納入

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣續留美國財政部匯率操縱觀察名單。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

美國財政部14日在一份半年期報告指出，並未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本等國繼續列入值得關注的觀察名單，並新增韓國、移除馬來西亞。

美國財政部14日向國會遞交關於美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策半年期報告，這些貿易夥伴占美國商品與服務對外貿易的78%。

這份報告指出，截至2024年6月的4個季度，沒有任何主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平競爭優勢。

報告將台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南和德國列入觀察名單，財政部將密切關注這些國家的貨幣措施與整體經濟政策。與6月的報告比較，馬來西亞被移出觀察名單，去年11月移出名單的韓國，則是重新納入。

財政部新聞稿指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府強烈反對美國貿易夥伴試圖操縱貨幣價值，以在競爭中對美國工人獲取不公平的優勢。

財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，財政部堅決主張，美國的貿易夥伴應採取支持強勁、永續、促進全球均衡發展、並減少過度外部失衡的政策。財政部會持續密切關注與貨幣相關的議題，確保美國企業和工人擁有公平競爭的環境。

在台灣部分，報告提到，台灣每半年公布一次外匯干預數據，並有3個月的延遲。台灣當局應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。外匯干預應當有所限制，並讓貨幣走勢符合經濟的基本面。

美國財政部也再次呼籲中國提高透明度。報告指出，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，與其他主要經濟體相比，顯得異常，需要密切監控；加上與美國的貿易不平衡過大，中國仍被列入觀察名單。

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