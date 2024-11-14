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天兔颱風「登陸機會大增」2氣象粉專曝時間：有機會跟山陀兒一樣

▲▼天兔。（圖／氣象署）

▲天兔颱風。（圖／氣象署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

天兔颱風已經穿越菲律賓呂宋島，逐漸進入巴士海峽。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」、「天氣風險 WeatherRisk」也根據颱風最新動態進行分析，指出以目前的情況來看，登陸的情況大增。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」14日深夜在臉書粉專發文表示，隨著太平洋高壓逐漸減弱，天兔颱風的速度逐漸放緩，拋物線北轉，預計週六（16日）凌晨至清晨之間於恆春半島至屏東間登陸，「如果天兔颱風轉向角度較小的時候，路徑會再稍微西修，登陸點可能調整至高雄至屏東間。」

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「台灣颱風論壇」表示，天兔颱風預計於16日上午至中午間於台東或花蓮附近出海，持續朝東北移動；17日東北季風增強，天兔可能迴轉，但此時已經接近消散。此外，15日下午天到16日白天，是天兔距台最近時刻，也是影響最大的時段，恆春、台東、屏東的風雨最為明顯，花東及恆春長時間處在迎風面，必須留意持續性強降雨，「由於颱風登陸點尚有變數，未來24小時是關鍵，且因為地形關係，登陸恆春、屏東或高雄，南部風雨差異會很大，持續追蹤。」

【天兔颱風開始北轉，登陸機會高】 晚間天兔颱風的中心已經離開呂宋島，開始北轉、接近臺灣。颱風結構受到呂宋島的地形破壞，加上巴士海峽的環境並不適合颱風發展，天兔颱風的強度和暴風圈預估還會進一步減弱。 最新的路徑預測也稍微西修，有機會和上個...

天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2024年11月14日 星期四

「天氣風險 WeatherRisk」14日深夜也在臉書粉專發文指出，天兔颱風經過呂宋島時，結構已受到地形破壞，加上巴士海峽的環境並不適合颱風發展，天兔颱風的強度和暴風圈預估還會進一步減弱，「最新的路徑預測也稍微西修，有機會和上個月（對，就是上個月）的山陀兒颱風一樣，直接登陸高屏一帶，但天兔颱風的強度應該弱上許多。」


「天氣風險」表示，天兔颱風受到山脈、東北風的破壞，會減弱的更快，因此颱風出海後的路徑即使戲劇化，但也不太重要了。此外，高屏、花東週五晚間至週六上午有較明顯的風雨，其他地區的影響不大。

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