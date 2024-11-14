保母姊妹涉虐死1歲童「剴剴」求交保被打臉　起訴後3度延押

▲涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖）、劉若琳（右圖），14日被台北地院裁定延長羈押禁見各2月。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，到案後被羈押禁見至今，姊妹倆請求交保，台北地院日前開庭調查後，今（14日）裁定2人均從本月（11月）18日起，延長羈押禁見各2月。

這是劉氏姊妹今年（2024年）4月被起訴移審北院後，法官裁定的第3次延押。法官日前開庭調查有無延押必要時，劉彩萱的律師念出卷證部分訊息內容，主張事發前，劉彩萱多次向社工、家人抱怨「剴剴」很難帶、她心力交瘁等。

辯護律師認為法醫製作「剴剴」解剖報告記載不詳盡，又拒絕提供「顯微鏡觀察」、「切片樣本」等重要資料，加上「已無屍體可重新檢視」，請求法官勿將「剴剴」的驗屍報告，列為審酌是否延押的證據。

劉彩萱的律師並指檢方所稱的1份「教戰手冊」，其實是劉彩萱在「剴剴」過世後，寫下照顧過程點滴以便諮詢律師、尋求法扶協助的「備忘錄」、並非用來串證，劉彩萱和家人也從沒施壓家裡僱用的外籍看護別亂講話，不然可傳喚劉彩萱丈夫等人作證調查。

劉若琳的律師主張，檢方沒起訴劉若琳參與綑綁「剴剴」犯行，無從證明劉若琳是劉彩萱的共同正犯，對於「剴剴」傷重不治的結果，劉若琳「犯罪嫌疑不重大」，所謂「教戰手冊」也非劉若琳撰寫，請求准許交保、限制住居或任何科學防逃手段，停止羈押。

現年55歲的劉彩萱與53歲的劉若琳，均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱被控去年（2023年）8月間受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，涉與劉若琳聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，去年12月24日在家斷氣、送醫不治。

醫護人員通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，台北地檢署今年（2024年）4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，批2人犯行「令人髮指、人神共憤」，列為北院國民法官參審案件。

此案情節引發公憤，先前北院開庭時，還有人在法院外舉布條，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」、「惡魔保母」等語。劉氏姊妹聲請不採行國民法官參審，上月（10月）9日已被北院駁回確定。