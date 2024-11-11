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涉虐死「剴剴」求交保　保母姊妹辯沒教戰手冊只有備忘錄

▲▼剴剴案冷血保母劉彩萱劉若琳北院開庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖）、劉若琳（右圖）至今仍被羈押禁見。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，到案被羈押禁見至今，台北地院今（11日）開庭調查是否第3次延押，劉彩萱的律師團先前2度聲請不公開審理被駁，今乾脆在庭訊念出與案情有關的訊息內容，被檢方請求法官制止，但律師團要求傳訊證人查明劉彩萱有無勾串之虞，法官諭知評議後若准許傳訊證人，「因時間緊迫，請律師務必配合」。

至於劉若琳的律師主張依檢方起訴內容，劉若琳對於剴剴傷重致死的「犯罪嫌疑不重大」、不足以證明劉若琳與劉彩萱構成共同正犯，加上檢方所稱涉及勾串的「教戰手冊」，內容為劉彩萱紀錄照顧剴剴的親身見聞，並非提供問答應對範本，也跟劉若琳無關，請求法官准許交保、限制住居或任何科學防逃手段，停止羈押。

▲▼虐死1歲童凱凱的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖）、劉若琳（右圖）至今仍被羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

劉氏姊妹今年（2024年）初先後到案，均被羈押禁見，起訴後接押至今，因第2次延押押期將在本月（18日）到期，法官今下午開庭調查。先前2次延押庭，姊妹倆律師團均不公開審理，以免大眾未審先判、對劉氏姊妹產生偏見，但法官都沒准許。

劉彩萱的律師團今不再要求不公開審理，但表示劉彩萱事發前多次私訊社工、家人抱怨「剴剴」很難帶、她心力交瘁，律師團並當庭念出部分訊息內容，檢方立刻請法官制止律師團在延押訊問程序透露實體案情，批律師團「是否不公開審理跟是否恣意揭露案情，是兩回事！」

劉彩萱的律師團稍微收斂，仍爭執法醫解剖報告記載不詳盡、法醫研究所拒絕提供「顯微鏡觀察」、「切片樣本」等攸關鑑定是否正確的資料，加上「已無屍體可重新檢視」，請求法官勿將「剴剴」的驗屍報告，列為審酌是否延押的證據。

此外，劉彩萱的律師團主張檢方提出1紙「教戰手冊」舉證劉彩萱有勾串之虞，檢方並指劉彩萱丈夫從個人手機刪除這份「教戰手冊」，顯有滅證事實，但這份所謂的「教戰手冊」，是劉彩萱到案前為諮詢律師、尋求法律扶助的「備忘錄」，內容記載劉彩萱照顧「剴剴」的親身見聞。

▲▼ 剴剴案冷血保母劉彩萱劉若琳北院開庭-聲討民粽。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北地院先前審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐死1歲男童「剴剴」，法院外有人舉標語聲討劉氏姊妹。（資料照／記者黃克翔攝）

律師團認為，若這份「教戰手冊」不算證據，即使刪除又有什麼問題，若屬於證據，應訊問劉彩萱丈夫為何刪除，至於劉彩萱家人要家裡的外籍看護「不知道就說不知道」、別穿鑿附會，以免造成無謂困擾，並非意圖串證，不然可傳訊劉彩萱丈夫等證人作證，再決定是否延押。

劉若琳的律師團呼應劉彩萱律師團的主張，表示檢方提出的「教戰手冊」並沒標明這4字，內容也非指點應答技巧，更與劉若琳無關，不能做為劉若琳有勾串之虞的證據。

劉若琳的律師團主張，檢方沒起訴劉若琳參與綑綁「剴剴」犯行，無從證明劉若琳是劉彩萱的共同正犯，對於「剴剴」傷重不治的結果，劉若琳「犯罪嫌疑不重大」。

檢方認為法官可依現有卷證判斷有無延押必要，不必傳訊證人，並強調本案起訴劉若琳所涉犯行，遠超出律師團庭訊所說的範圍，至於劉氏姊妹有無勾串之虞，不以手寫內容有無標明「教戰手冊」4字為限。法官諭知評議後決定是否傳訊證人，會在押期屆滿前裁定是否延押。

現年55歲的劉彩萱與53歲的劉若琳，均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱被控去年（2023年）8月間受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，涉與劉若琳聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，去年12月24日在家斷氣、送醫不治。

醫護人員通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，台北地檢署今年（2024年）4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，批2人犯行「令人髮指、人神共憤」，列為北院國民法官參審案件。

此案情節引發公憤，先前北院開庭時，還有人在法院外舉布條，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」、「惡魔保母」等語。劉氏姊妹聲請不採行國民法官參審，上月（10月）9日已被北院駁回確定。

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