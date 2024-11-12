　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當博弈內鬼！惡警林明佐貪污4451萬羈押到期　近日裁定是否延押

▲▼台中地檢署,囚車,台中地院,監獄,坐牢,囚犯。（圖／記者許權毅攝）

▲刑事戰將林明佐羈押將期滿，今日在台中地院開延押庭。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪污收賄，今年5月遭到檢警拘提，即使已遭起訴，至今仍被羈押在看守所，本月就要羈押期滿，台中地院今（12）日下午針對林明佐進行延押庭，開庭結束後，法官諭知還押候核辦，結果將在近日裁定是否續押。

林明佐在任職台中市刑大大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，還跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並與該集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁有地下情。檢方查出林明佐有高達4451萬元不法金流，8月間依貪污、洩密等8重罪將他起訴，10月已開過準備程序庭。

▲前刑事局高官林明佐10月首度出庭，與過往意氣風發模樣大相逕庭，坐著輪椅被法警推進法庭。（圖／記者許權毅攝）

林明佐在10月首次開庭時，乘坐輪椅現身，腳部有傷口包紮，可看出全身消瘦，還拿著文件遮擋自身臉部，不敢直視媒體鏡頭，相當狼狽。

林明佐當時在庭上稱，就戶頭內2117萬不法財產坦承「公務人員財產來源不明」認罪，其餘「一概不認」。法官傅可晴當時詢問林明佐當九州集團幹部徐培菁是否同居？是否有收受車子？林還反嗆法官「兩人同居，以結婚為前提，共用車子很合理，怎麼會是收受？邏輯有問題。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光
快訊／市民大道民宅大火！　濃煙猛竄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

幼兒園餵藥案挨批洩露教保員個資　王婉諭告王鴻薇誹謗結果出爐

乾爹花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復…下場慘了

快訊／新北瑞芳30歲男潛水失蹤！遺體漂2天尋獲　家屬悲慟認屍

當博弈內鬼！惡警林明佐貪污4451萬羈押到期　近日裁定是否延押

快訊／大雨狂炸！　「宜蘭2校」急宣布：進修部18:00起停課

凱米颱風吹落女兒牆！花蓮7歲男童遭砸嚴重腦傷　搶救112天出院了

快訊／北市南港「民宅頂加起火」！濃煙火舌狂竄　警消搶救中

高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光

宜蘭收容所女移工猝死　移民署：未要求醫院開立自然死亡證明

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

幼兒園餵藥案挨批洩露教保員個資　王婉諭告王鴻薇誹謗結果出爐

乾爹花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復…下場慘了

快訊／新北瑞芳30歲男潛水失蹤！遺體漂2天尋獲　家屬悲慟認屍

當博弈內鬼！惡警林明佐貪污4451萬羈押到期　近日裁定是否延押

快訊／大雨狂炸！　「宜蘭2校」急宣布：進修部18:00起停課

凱米颱風吹落女兒牆！花蓮7歲男童遭砸嚴重腦傷　搶救112天出院了

快訊／北市南港「民宅頂加起火」！濃煙火舌狂竄　警消搶救中

高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光

宜蘭收容所女移工猝死　移民署：未要求醫院開立自然死亡證明

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

台東馬偕重症團隊傳捷報　研究成果在醫學會奪首獎

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

貴卻能用一輩子的質感化妝鏡！手掌大黑金鱷魚皮款要11萬

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

台中+27處科技執法！名單公布

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

即／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

快訊／宜蘭豪雨特報　羅東四維路淹水慘況曝

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

柯P貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

幫樂天女孩私接活動被炒！前領隊官司贏了

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

快訊／蘆洲某大樓火警！10F濃煙狂竄　3住戶嗆傷逃頂樓送醫

更多熱門

相關新聞

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬　全台最多

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬　全台最多

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌砲轟，近五年台中市路樹相關國賠案件不僅賠償金額達1404萬元成全台最高，賠償件數也是全台第二多，要求建設局正視路樹養護與巡檢問題，降低路樹倒塌造成市民生命財產的損害。建設局長陳大田表示，路樹相關國賠案件國賠金額如此高，主要與進化北路樹倒伏致當事人死亡有關，會正視路樹養護與巡檢。

台中婦驚見車窗破4大洞　砸車男辯「一時情緒不好」

台中婦驚見車窗破4大洞　砸車男辯「一時情緒不好」

女騎士閃「逛街鴿」連環撞　警也傻眼

女騎士閃「逛街鴿」連環撞　警也傻眼

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

關鍵字：

刑事局貪污涉貪羈押延押台中林明佐高官

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面