當博弈內鬼！惡警林明佐貪污4451萬羈押到期　近日裁定是否延押

▲刑事戰將林明佐羈押將期滿，今日在台中地院開延押庭。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪污收賄，今年5月遭到檢警拘提，即使已遭起訴，至今仍被羈押在看守所，本月就要羈押期滿，台中地院今（12）日下午針對林明佐進行延押庭，開庭結束後，法官諭知還押候核辦，結果將在近日裁定是否續押。

林明佐在任職台中市刑大大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，還跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並與該集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁有地下情。檢方查出林明佐有高達4451萬元不法金流，8月間依貪污、洩密等8重罪將他起訴，10月已開過準備程序庭。

▲前刑事局高官林明佐10月首度出庭，與過往意氣風發模樣大相逕庭，坐著輪椅被法警推進法庭。（圖／記者許權毅攝）



林明佐在10月首次開庭時，乘坐輪椅現身，腳部有傷口包紮，可看出全身消瘦，還拿著文件遮擋自身臉部，不敢直視媒體鏡頭，相當狼狽。

林明佐當時在庭上稱，就戶頭內2117萬不法財產坦承「公務人員財產來源不明」認罪，其餘「一概不認」。法官傅可晴當時詢問林明佐當九州集團幹部徐培菁是否同居？是否有收受車子？林還反嗆法官「兩人同居，以結婚為前提，共用車子很合理，怎麼會是收受？邏輯有問題。」