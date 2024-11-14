交通部修法重罰偽造車牌！車主和駕駛人全罰3.6萬　車輛沒入銷毀

▲交通部公共運輸及監理司說明修法重罰偽造車牌。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

偽造號牌案件急遽增加，衝擊交通安全和社會治安，交通部研擬修法加重罰鍰，使用偽造號牌最高罰鍰上限從1萬800元提高至3萬6000元，且使用變造或未懸掛車牌全都採3.6萬元最高罰，車輛可沒入銷毀，另汽車駕駛若非車輛所有人，也一併開罰，汽機車都適用，若立院本會期順利修法通過，將可上路實施。

違規記點新制上路後，不少車輛遭吊銷車牌，根據公路局統計，使用中偽造號牌自110年到112年平均每年舉發171件，平均每月14件，其中今年1月到10月則有1012件，平均每月84件，暴增5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另108年到今年10月統計偽造車牌有1572件，其中8成非正常牌照，大多為吊扣、吊銷、註銷和報廢等不能在路上行駛車牌，其他為犯罪和冒用他人車牌。

為防堵偽造號牌，交通部將重罰且有4大修法重點，交通部公共運輸及監理司長林福山說明，偽造號牌危及社會治安，交通部提出《道安處罰條例》修正草案，昨天邀集內政部警政署、法務部、直轄市交通局等單位討論強化防堵偽造號牌，違反號牌使用規定，現行最高罰1萬800元，將比照危險駕駛，修正罰鍰上限提高至3萬6000元，並當場移置保管車輛。

林福山指出，修法也明訂使用偽變造或曚領號牌違規，或是其他沒有懸掛號牌，這次也一併檢討，沒有掛號牌或使用偽變造，全部都依照最高罰3.6萬元處罰；此外，修法也增訂偽造、變造或曚領車牌者，將直接沒入車輛並銷毀。

另修法也增訂非車主的駕駛人也併同開罰，林福山表示，若汽車駕駛人非汽車所有人，將與汽車所有人處以相同的處罰，重罰3.6萬元。

林福山表示，相關修法草案將報行政院後，送立法院審查，若立法院本會期順利通過後，因不涉及子法修正，將可盡速上路實施。

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

交通部表示，偽造車牌大多向中國下單並在中國製造後貨運來台，跨部會已從「不敢賣、買不到、不敢用」三方向積極展開各項防制作為，包括公路局與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制，已查獲3件進口偽造號牌，由警方進一步溯源偵辦將輸入銷售者移送法辦。

在網路銷售資訊部分，已經建立網路平台巡查程式並持續巡查追蹤，查獲案件即通知業者下架，並移送警察機關偵辦，數位發展部已與臉書、Line、Youtube、抖音等社群平台業者建立通報下架窗口，蝦皮、雅虎、露天等網購平台業者皆配合全面下架，已下架46件。

交通部指出，公路監理機關也利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將該灰名單及不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統查緝。今(113)年迄今，公路局、內政部警政署、刑事警察局及各警察機關共同合作已稽查查獲使用偽造號牌違規計1012件，併同溯源查緝以刑法移送計859件、896人。

交通部強調，汽車號牌為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，汽車使用偽造號牌同時違反刑法第212條、216條偽造、行使偽造特種文書罪及道路交通管理處罰條例第12條規定，並優先會以刑事法律處罰，籲請民眾切勿以身試法。