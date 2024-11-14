法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

死刑釋憲案，憲法法庭判有條件合憲，但限期修法，在野黨質疑實質廢死。法務部日前表示，研議無期徒刑假釋制度修法分級，引起討論，朝野立委在質詢時紛紛關注。而法務部昨（13日）正式回覆，明確表示將不採先前傳出的「終身監禁分級制度」，而是改以研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」的方向推動修法。

綠委陳冠廷就近來重大暴力犯罪、需要加強嚇阻力，特別針對法務部研擬終身監禁制度一事提出書面質詢。陳冠廷表示，重大暴力犯罪的懲罰方案至關重要，因此他特別就終身監禁分級制度、量刑標準一致性，以及可能的立法方向等關鍵問題提出質詢。

法務部昨13日正式回覆，明確表示將不採先前傳出的「終身監禁分級制度」，而是改以研議「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」的方向推動修法。

法務部在回覆中指出，基於刑事政策考量及貫徹社會防衛目的，將針對特殊重大暴力犯罪類型之受刑人，研擬不適用假釋之規定，而非採取分級制度。此一政策轉向的主要考量包括，避免對無期徒刑及重罪不得假釋的適用對象過度擴張，以符合刑罰衡平性及比例原則。

陳冠廷表示，法務部提出的修法，須回應社會關切，不要認為嚴重暴力行為導致被害人重殘，能夠藉由假釋輕輕放下，他指出，自己將持續追蹤此議題，確保修法過程能符合社會期待。

對於現行無期徒刑假釋制度，法務部強調，受刑人須服刑滿25年且有悛悔實據，才具備報請假釋資格，這已較日本、德國及韓國等國更為嚴格。若法務部此次修法通過，部分特殊重大暴力犯罪類型將直接排除假釋適用。法務部表示已蒐集各國立法例納入參考，將持續廣納各界意見，以確保修法方向符合社會期待。

陳冠廷認為，法務部「務實審核、寬嚴併進」的政策方向值得肯定。在不採分級制度的情況下，對特定重大暴力犯罪研議不得假釋，更能聚焦於最需要社會防衛的案件類型，避免制度過於複雜化，陳強調，未來將密切監督修法進度，並持續關注相關配套措施的完善建立。